3 Progetti RWA perfetti per superare il caos: oltre i Dazi, c’è un Mercato da 10 trilioni di dollari

Mentre tutto il mondo discute dei dazi, i Big della Finanza si stanno avvicinando a ben altri – interessanti – progetti. Parliamo degli RWA, per cui si stima un futuro molto roseo, un mercato da 10 trilioni di dollari da qui a pochi anni.

Siamo nell’ambito della tokenizzazione degli asset, una vera novità nel comparto degli investimenti, quantomeno per il fatto che si tratta di un sistema ancora poco conosciuto. Ma potrebbe rappresentare la soluzione al caos che la finanza sta vivendo attualmente. Come ha spiegato molto bene Larry Finn di Black Rock nella sua lettera annuale agli investitori, la tokenizzazione rappresenta una democratizzazione della finanza, perché di fatto è accessibile a tutti. Ecco 3 progetti da valutare.

Gli asset del mondo reale tokenizzati (RWA) vanno oltre la caratteristica di essere asset digitali, perché detengono un valore reale. Parliamo di Metalli preziosi come Oro e Argento, immobili, ma anche azioni e obbligazioni. Solo che, a differenza di altri asset, non necessitano di intermediari e diventano più accessibili. Il Mercato (cioè la domanda-offerta) fa il resto.

Non a caso, i Big della finanza come BlackRock, JPMorgan e Goldman Sachs stanno già “mettendo le mani” su questo nuovo modo di investire. A detta loro, e degli esperti, si tratta di un sistema più trasparente, più equo, più sicuro e anche più democratico poiché ampiamente accessibile anche ai Retail.

Al momento stanno riscuotendo molto successo gli investimenti tokenizzati sugli immobili. Il frazionamento permette praticamente a tutti di ottenere rendite anche senza impegnarsi in cifre altissime, necessarie appunto per edifici residenziali. La piattaforma Lofty si occupa di questo comparto, e come si evince da un post pubblicato su X, la facilità di accedere a questa forma di investimento è quasi disarmante, nella sua accezione positiva naturalmente.

A homeowner just listed their primary residence on Lofty, offering investors a 15% rental yield and committing to buy back all equity in 10 years!

️ Lofty isn’t just about rental properties. Several homes follow this unique HELOC-style structure, where owners sell equity in… pic.twitter.com/WHMKAc8Onj

— Lofty (@lofty_ai) March 10, 2025