Ecco perché la mancanza di sonno è nociva per la salute fisica e mentale

Dormire bene è tanto importante quanto mangiare sano e mantenersi in forma. L’essere umano passa quasi un terzo della propria vita a dormire ed è qualcosa di cui non può fare a meno. Ecco perché, invece, la mancanza di sonno è nociva per la salute fisica e mentale. Secondo alcuni studi della National Sleep Foundation gli adulti dovrebbero dormire dalle 7 alle 9 ore a notte, ma attualmente il 30% della popolazione dorme meno di 6 ore. Questo è un vero e proprio fattore di rischio per il benessere dell’organismo e per quello sociale.

La privazione di sonno ha conseguenze importanti, che vanno ben oltre la semplice stanchezza fisica.

Il nostro sistema immunitario lavora principalmente durante il sonno producendo sostanze che ci difendono dalle malattie. Se si soffre d’insonnia ciò non può avvenire e così ci si ammala più facilmente. I problemi di salute a cui si va incontro possono essere anche molto seri, come: malattie cardiovascolari, diabete, cancro, ipertensione e ictus.

Durante il sonno il cervello elabora le esperienze vissute durante la giornata fissando i nuovi ricordi. La mancanza di sonno impedisce l’apprendimento di queste nuove informazioni e riduce, tra l’altro, attenzione e memoria.

Se non si dorme abbastanza verrà prodotta meno serotonina, l’ormone del buonumore e precursore della melatonina, che, a sua volta, regola il ritmo sonno-veglia. Tutto ciò causerà un aumento dell’irritabilità e l’umore sarà instabile, generando apatia e stati depressivi.

Poche ore di sonno provocano anche un’alterazione dell’appetito. Vi sarà infatti un aumento del cortisolo, l’ormone dello stress, che se tenuto costantemente alto induce a mangiare di più e ad accumulare grasso addominale. Inoltre sarà più difficile perdere peso e questo determinerà sovrappeso e obesità.

Ecco alcuni consigli per riposare meglio

Non è solo importante dormire abbastanza ma anche dormire bene; questi alcuni accorgimenti:

Dormire almeno 6 ore a notte, meglio ancora se sono 8;

Cercare di andare a letto sempre alla stessa ora;

Riposare in una stanza buia, perché il buio stimola la produzione di ormoni notturni, come la melatonina;

Evitare di fare esercizio fisico pesante la sera, ma preferire attività rilassanti come lo yoga e la meditazione;

Spegnere i dispositivi elettronici almeno un’ora prima, perché la luce blu che emanano ha un impatto negativo sul nostro sonno: è consigliabile usare un filtro protettivo;

Fare il pieno di magnesio, la cui carenza provoca insonnia cronica;

Non cenare mai dopo le 20 ed è importante fare cene leggere basate su cereali integrali, una piccola quantità di proteine e abbondante verdura; gli alimenti devono essere ricchi di triptofano, zinco, magnesio, vitamina B1 e B6;

Non bere alcolici, caffè e bevande energizzanti;

Leggere un libro;

Profumare la stanza con oli essenziali, come ad esempio gelsomino, lavanda, mandarino, e sandalo.

Non bisogna mai trascurare il sonno: il nostro corpo e la nostra mente ringrazieranno!