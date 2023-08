3 libri da leggere per divertirsi ma anche riflettere sotto l’ombrellone

Libri, libri, libri, ecco cosa ci vuole sotto l’ombrellone per raggiungere una grande felicità.

L’estate è il momento perfetto per andare alla scoperta di nuovi romanzi. Leggere sotto l’ombrellone è una passione capace di regalare moltissime emozioni, non un semplice modo per passare il tempo. Tra le opere da non perdere in questa estate 2023, “Una sera tra amici a Jinbōchō” di Satoshi Yagisawa; “Max e Flora” di Isaac Bashevis Singer e “Infocrazia” di Han.

3 libri da leggere per divertirsi ma anche riflettere

Chi ama le ambientazioni giapponesi non potrà perdersi “Una sera tra amici a Jinbōchō” di Satoshi Yagisawa. Ambientato a Tokyo, più precisamente in una libreria a gestione familiare dove è possibile trovare di tutto. Nella libreria si intrecciano storie non solamente legate ai libri ma anche alle persone che la frequentano. La giovane Takako deciderà di dedicare del tempo libero a gestire la libreria, ma gli imprevisti sono in agguato.

Secondo romanzo della saga dopo “I miei giorni alla libreria Morisaki”, da leggere anche senza aver letto il primo. Una storia di libri, amicizia, passeggiate e rapporti umani. Un libro che conquisterà anche il lettore più scettico. Un bel modo per entrare nel mondo della letteratura giapponese contemporanea.

Max e Flora

Il secondo romanzo di cui si tratterà è uscito recentemente ma fu scritto dall’autore polacco Isaac Bashevis Singer. La storia di una coppia, Max e Flora, che tornano dall’Argentina a Varsavia per rimpolpare il loro bordello. Tutto filava liscio come l’olio fino a quando Max non si imbatté in una giovane quindicenne. Un uomo sicuro di sé, almeno apparentemente, ma roso dai dubbi esistenziali.

La visione della vita che esce da questo romanzo è essenzialmente negativa e ricca di contraddizioni. Il mondo malavitoso del ghetto polacco è descritto in maniera sublime dall’immenso Singer. Un libro che non lascerà indifferenti.

Infocrazia

Il terzo libro da leggere non è un romanzo, bensì un saggio, si tratta di “Infocrazia” del filosofo Byung-Chul Han. L’argomento trattato, come ben suggerisce il titolo, è la digitalizzazione selvaggia e le nuove comunicazioni. La libertà che si trasforma dalla possibilità di agire al post o al like. La mania social che ha contagiato anche la politica, un esempio fra tutti l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Trump.

Difficile capire cosa sia verità e cosa, invece, finzione. La solitudine dell’individuo sempre connesso ma tendenzialmente incapace di comunicare con il prossimo. Da leggere! Ecco 3 libri da leggere per divertirsi ma anche riflettere.