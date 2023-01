3 giorni all’estero con meno di 300 €? Ti aspetta questa bellissima Capitale europea della Cultura

Girare per l’Italia durante l’anno ci fa scoprire tante piccole o grandi città ricche di meraviglie. A poca distanza dai nostri confini si trovano altre località belle da esplorare. Grazie a delle promozioni potremmo visitarle spendendo poco. Scopriamo dunque un’interessante meta dove andare nel weekend.

Nel programmare una vacanza teniamo conto di alcuni fattori. Ci condizionano, infatti, i soldi che abbiamo a disposizione, i giorni liberi, i nostri interessi o altro.

Degli spunti interessanti possono essere delle iniziative particolari. Ogni anno sia per l’Italia che per l’Europa si elegge la Capitale della Cultura. Per quest’anno le scelte sono state multiple. Per il nostro Paese la preferenza è caduta su Bergamo e Brescia. Capitali europee della Cultura del 2023 sono Eleusi (Grecia), Veszprem (Ungheria) e Timişoara (Romania).

3 giorni all’estero con meno di 300 €? Scopriamo qualche offerta

Per un weekend a febbraio a Timişoara potremmo dunque approfittare di alcune offerte con voli e pernottamento inclusi. Per esempio per 3 notti su Booking in camera doppia con voli inclusi da Roma spenderemmo 323,00 euro a persona. L’hotel Tresor Le Palais si troverebbe a pochi minuti d’auto dal centro città e dall’aeroporto.

Partendo da Bergamo potremmo approfittare di alcune offerte su Edreams. Voli e 3 notti in camera singola presso il President Hotel li pagheremmo circa 174,00 euro. La struttura sarebbe distante poco più di un chilometro dal centro. I prezzi indicati potrebbero subire delle variazioni.

Cosa vedere a Timişoara

Timişoara si trova in Romania, molto vicino ai confini con l’Ungheria e la Serbia. Per le sue bellezze è famosa anche come Città giardino o Piccola Vienna, dato che l’architettura ricorda quella di alcune località austriache. Si può girare a piedi o anche con i caratteristici tram.

Tra le attrazioni troviamo la Cattedrale ortodossa dei Santi Basilio, Gregorio e Giovanni Crisostomo. La costruzione risale al secolo scorso. All’esterno vedremo ben 11 torri campanarie con decori multicolore. All’interno, inoltre, ospita numerosi dipinti.

Nel bastione Theresia troveremo ristoranti, la biblioteca, negozi e una discoteca, mentre il castello di origine medievale Huniade è sede del museo nazionale.

Piazza Unirii presenta al centro un prato e aiuole fiorite. Vi si affacciano tanti palazzi e chiese.

Merita una visita anche il giardino zoologico.

Altre attrazioni e cosa mangiare

Un altro posto da vedere è la Piazza Victoriei con il teatro dell’Opera, la cattedrale ortodossa e alcuni negozi e ristoranti. Poco fuori dal centro si trova il Museo del villaggio di Banat all’aperto con case dell’Ottocento.

Timişoara, essendo una città universitaria, presenta tanti locali per giovani dove mangiare e ascoltare la musica.

3 giorni all’estero con meno di 300 €? Scegliamo Timişoara. La primavera e l’estate potrebbero essere i periodi migliori. In quei mesi magari si potrebbe fare anche un giro in battello sul fiume Bega.

Se non si temono il freddo invernale e le temperature sotto zero vanno bene anche i mesi di febbraio o marzo.

Per quanto riguarda i piatti tipici romeni, ad esempio troveremo musacà, carne di maiale speziata, ciorba, zuppa con verdure e carne, e sarmale, involtini di verza con tritato e riso.