3 facili trucchi per creare storie Instagram straordinarie come veri influencer anche senza app!

Vogliamo condividere i momenti più belli del Natale con tutti? Ecco come fare delle storie perfette e coinvolgenti su Instagram, con dei piccoli trucchi per spopolare in rete.

Le feste natalizie sono un momento speciale. L’incontro con i parenti, l’apertura dei regali e il brindisi di fine anno andrebbero ricordati. Per questo motivo molti di noi vorrebbero celebrarli via social, in modo che tutti li vedano. Le storie di Instagram sono uno dei mezzi migliori per dare visibilità ai propri contenuti. Ma non sempre apprezziamo il modo in cui escono e perciò vorremmo migliorarle. Se così fosse, sappiamo che non dobbiamo per forza ricorrere ad app o sistemi terzi. Ci basterà qualche piccolo consiglio e dei trucchetti che ci renderanno degli esperti di video editing.

Svelati 3 facili trucchi per creare storie Instagram subito popolari

Per rendere uniche le nostre storie dovremo riuscire a distinguerci dalla concorrenza. Non basta saper girare i video, ma dovremo sapere come modificarli a dovere. Per fortuna, Instagram offre diverse possibilità per ottenere il meglio dai contenuti. Per esempio, i tanti effetti della fotocamera ci potrebbero dare una mano. Pensiamo al famoso “boomerang”, gettonatissimo dai più giovani e non solo.

Tuttavia, per esprimere al massimo la nostra vena creativa potremmo innanzitutto creare uno sfondo che riveli la storia poco alla volta. È questo il primo trucco che vogliamo svelare. Il procedimento è semplice; per iniziare dovremo caricare la foto in stories. Dopodiché clicchiamo sull’icona del pennarello, scegliendo la tonalità che preferiamo. Ora manteniamo il dito fermo sulla foto per qualche secondo, finché lo schermo non sarà di un solo colore. Infine, usiamo la gomma per cancellare una porzione di immagine, come un cerchio. Salviamo la foto e ripetiamo i passaggi, quindi carichiamo in ordine ognuna delle modifiche effettuate. Così che l’immagine nella storia finale si materializzerà gradualmente.

Un testo arcobaleno

Il secondo trucco ci permetterà di creare una sfumatura di colore differente per ogni lettera della frase che abbiamo inserito nella storia. Per iniziare dobbiamo selezionare il testo. Fatto questo dovrebbe comparire la tavolozza. Teniamo un dito sullo spettro dei colori e un altro sulla destra della parola che abbiamo evidenziato. Per finire, facciamo scorrere entrambe le dita alla stessa velocità; una sullo spettro e l’altra sul testo. Ora dovremmo finalmente vedere ciascuna lettera colorarsi di una sfumatura diversa.

Motion pinning

L’ultimo trucco prevede di bloccare uno sticker o una gif su un punto del video. In questo modo l’adesivo rimarrà sempre lì durante la riproduzione. Basterà scegliere l’elemento che vogliamo usare tra quelli disponibili e aggiungerlo alla storia. Poi vi appoggiamo sopra il dito e teniamo premuto finché non comparirà la barra di scorrimento. Scelta la posizione dello sticker, lo fissiamo cliccando su “fissa in alto”. Ecco 3 facili trucchi per creare storie Instagram belle come quelle degli influencer.