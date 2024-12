Mercati in tensione: Ferrari scivola e arriva il Giorno delle Quattro Streghe

Esplora le dinamiche dei mercati finanziari il 16 dicembre, tra le performance di Piazza Affari e il ribasso di Ferrari, e scopri il significato e l’impatto del Giorno delle Quattro Streghe sulla volatilità e sulle strategie di trading.

Mercati in tensione: le chiusure del 16 dicembre e il focus su Ferrari

La giornata di contrattazioni del 16 dicembre si è chiusa con un clima di incertezza sui principali mercati europei. L’indice Euro Stoxx 50 ha terminato la seduta in calo dello 0,5%, mentre a Piazza Affari il Ftse Mib ha registrato una contrazione dello 0,43%, chiudendo a 34.740,25 punti. Tra gli altri principali mercati, il Dax tedesco ha segnato un ribasso dello 0,2% e il Cac40 francese ha lasciato sul terreno lo 0,7%, mentre si è mosso in controtendenza l’Ibex35 spagnolo, che è salito dello 0,2%.

Focus sul Ftse Mib: la debolezza di Ferrari

A Piazza Affari, la giornata ha messo in luce un’ampia dispersione di performance tra i titoli principali. Tra i migliori del listino si sono distinti Telecom Italia (+5,69%), spinta da speculazioni su un possibile interesse di CVC per la quota di maggioranza di Vivendi, e Banca Monte Paschi di Siena (+2,01%), che prosegue nel suo trend positivo. Bene anche Unipol, che ha chiuso con un rialzo dell’1,94%.

Sul versante opposto, però, si sono registrate flessioni significative per alcuni titoli di peso, tra cui Ferrari, che ha chiuso la seduta con un pesante -2,60%. Il ribasso del titolo di Maranello è stato legato a prese di profitto da parte degli investitori dopo il rally recente, ma anche a un sentiment più cauto verso i settori ciclici in un contesto di maggiore incertezza macroeconomica. I mercati sembrano scontare il rischio di un rallentamento della domanda globale, che potrebbe penalizzare i beni di lusso, nonostante Ferrari abbia finora dimostrato una forte resilienza.

Accanto a Ferrari, hanno registrato forti ribassi anche Stellantis (-4,63%) e Iveco Group (-4,40%), penalizzate da un sentiment negativo sui settori industriali, colpiti da una generale revisione al ribasso delle prospettive per l’economia europea.

Mercati e volatilità in vista del Giorno delle Quattro Streghe

Le sedute di borsa di questa settimana hanno risentito anche dell’avvicinarsi del Giorno delle Quattro Streghe, un evento tecnico che tende ad aumentare la volatilità sui mercati finanziari. Ma cos’è esattamente il Giorno delle Quattro Streghe e perché attira l’attenzione di trader e investitori?

Cosa significa il Giorno delle Quattro Streghe?

Il Quadruple Witching Day, meglio noto in Italia come Giorno delle Quattro Streghe, si verifica quattro volte l’anno, il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre. È il momento in cui scadono contemporaneamente quattro tipologie di contratti derivati: future su indici azionari, future su azioni, opzioni su indici e opzioni su azioni.

Questa contemporanea scadenza porta gli operatori di mercato a chiudere o rinnovare le proprie posizioni. Le dinamiche di aggiustamento dei portafogli, che includono la vendita e l’acquisto di contratti, generano spesso un aumento dei volumi di scambio e movimenti significativi nei prezzi dei titoli sottostanti. Il termine “Quattro Streghe” richiama l’idea di una giornata carica di eventi potenzialmente imprevedibili, richiamandosi al folklore sull’”Ora delle Streghe”.

Quando e come accade

Nel 2024, il Giorno delle Quattro Streghe cade venerdì 20 dicembre, e il momento clou si registra di solito nell’ultima ora di contrattazioni a Wall Street, tra le 21:00 e le 22:00 ora italiana. È durante questo lasso di tempo che avviene la maggior parte delle operazioni di aggiustamento, provocando spesso un picco di volatilità.

Gli effetti sui mercati

La scadenza simultanea dei contratti derivati può influenzare significativamente i mercati, anche se l’impatto varia a seconda del numero di contratti attivi (open interest). In generale, i mercati possono registrare movimenti più marcati dei prezzi e un incremento dei volumi. Tuttavia, grazie all’utilizzo di strumenti di copertura, come i derivati con scadenze differenti, gli effetti delle oscillazioni sono in parte mitigati.

Per gli investitori a lungo termine, il Giorno delle Quattro Streghe non modifica i fondamentali delle aziende o le logiche economiche che guidano i loro investimenti. Tuttavia, per i trader a breve termine, questa giornata può rappresentare un’opportunità per sfruttare la volatilità o, al contrario, una sfida da gestire con cautela.

Il significato del Quadruple Witching Day per il futuro

Il Giorno delle Quattro Streghe non è solo un fenomeno tecnico, ma anche un esempio di come i mercati finanziari rispondano a dinamiche complesse. Comprendere questo evento aiuta gli investitori a navigare meglio le oscillazioni di breve termine e a identificare le opportunità che si presentano in queste giornate particolari.

Per i mercati, la giornata del 20 dicembre rappresenta non solo la chiusura dell’anno finanziario, ma anche un banco di prova per la gestione della volatilità. Sarà interessante osservare come si comporteranno i settori più sensibili e quali opportunità emergeranno da questo evento tecnico così affascinante e, al contempo, imprevedibile. E tu, come approfitterai del prossimo Giorno delle Quattro Streghe?

