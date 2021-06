Le piante di pomodoro sono tra quelle più diffuse negli orti di tutta Italia. Deliziosi e amati da molte persone sono ortaggi perfetti per dare vita a ricette calde e fredde.

Inoltre, molti li utilizzano per garantirsi una riserva di passata di pomodoro per l’inverno.

Quando si decide di coltivare in proprio i pomodori, però, bisogna sapere che potrebbero sorgere dei problemi.

In un precedente articolo si era trattato di uno di questi problemi, la bolla nera del pomodoro (consultare qui).

Oggi, invece, si tratterà di un altro disturbo comune delle piante di pomodoro.

Infatti, alcune volte si rischia di trovare le piante con le foglie arricciate. A cosa è collegato questo fenomeno? Perché le piante di pomodoro arricciano le foglie?

Banalmente si potrebbe scrivere che le piante di pomodoro arricciano per difendersi in seguito a un forte stress.

Vediamo insieme quali sono i principali fattori che portano la nostra pianta di pomodoro a comportarsi in questo modo. Ecco, quindi, i 3 errori da evitare e un concime naturale a costo zero per piante di pomodoro rigogliose.

Carenza idrica

Da un lato troviamo la carenza idrica, quando non si annaffia la pianta per molto tempo o a giorni alterni nelle giornate più calde.

Per risolvere il problema sarà sufficiente irrigare più frequentemente e, possibilmente, in tarda serata per permettere alla pianta di ricominciare a stare bene.

Un altro motivo potrebbe essere legato al cambio di temperatura, il passaggio da una giornata molto calda a una ventilata ad esempio.

Al contrario, un eccesso di acqua causerà alla pianta un’asfissia radicale che potrà ucciderla in breve tempo.

Eccesso concimazione

Si è parlato molte volte dell’importanza della concimazione nella coltivazione degli ortaggi. Tuttavia anche un eccesso di concimazione potrebbe creare problemi alla pianta, infatti non riuscirà a smaltire tutti gli elementi nutritivi.

Utilizzando concime granulare si consiglia di aumentare le annaffiature per diluirlo meglio.

Anche le concimazioni liquide potrebbero mandare in stress la pianta se usate in maniera eccessiva.

Eccesso di trattamento sali

Un altro dei problemi è legato ad un eccessivo utilizzo di sapone molle potassico o di bicarbonato di sodio.

Questi prodotti manderanno in stress la pianta che si difenderà accartocciando le foglie. Per evitare queste sofferenze si consiglia di rispettare le dosi indicate ed effettuare il trattamento in tarda serata.

3 errori da evitare e un concime naturale a costo zero per piante di pomodoro rigogliose

Per la concimazione dei pomodori si consiglia il macerato di ortica. Le ortiche sono piante molto utili per la fertilizzazione e per allontanare i parassiti.

Per preparare il macerato si consiglia di unire circa un kilo di ortiche senza radici in circa dieci litri di acqua.

Lasciare macerare per circa dieci ore e utilizzare direttamente sulla pianta con uno spruzzino.

Nell’orto, si consiglia anche di interrare le foglie di ortica per un rilascio graduale di sostanze.