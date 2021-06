Questo è senza dubbio un delizioso dolcetto che risulta essere perfetto per fare una pausa snack. È ottimo anche accompagnato da una bella tazza di thè oppure da un delizioso succo di frutta. Se ne possono fare di moltissimi tipi, oggi viene proposto quello in abbinamento alla marmellata casereccia.

Sfoglia di mele vegana, lo spuntino gustoso e leggero perfetto per tutti

Preriscaldare il forno a 180°. Tagliare un rotolo di sfoglia vegana (moltissime sfoglie in commercio lo sono, basta leggere attentamente gli ingredienti) in rettangoli di circa 7×9 cm e posizionarli sulla teglia ricoperta con carta da forno.

Su ogni rettangolo appoggiare 1 cucchiaino abbondante di marmellata casereccia e cospargere, facendo attenzione a tenere almeno 1 centimetro di distanza dai bordi. Pelare la mela e tagliarla a fettine sottili, quindi disporla sopra ai rettangoli di sfoglia. Cospargere lievemente con zucchero di canna ed infornare per almeno 20 minuti nel ripiano mezzano del forno.

Trascorso il tempo necessario, controllare se le sfogliatine risultano essere belle gonfie e dorate, altrimenti prolungare la cottura prestando però molta attenzione a non farle bruciare. Quando sembrano essere cotte a puntino, spegnere il forno e lasciare le sfoglie all’interno di esso, con lo sportello un poco aperto. Servire tiepide o fredde, in base ai propri gusti.

Consigli utili

La marmellata sarebbe meglio se fosse frullata o comunque priva di pezzi troppo grossolani. Si può usare il gusto che si preferisce. Albicocca e frutti di bosco risultano essere combinazioni ottimali.

Lo zucchero di canna sopra la sfoglia non è indispensabile, ma rende questo delizioso spuntino più gustoso ed esteticamente bello.

Volendo si può chiudere la sfoglia con un altro rettangolo di sfoglia tagliato a strisce spesse. Così facendo sarà più facile trasportare le sfoglie, evitando che si rovesci il contenuto, se si ha la necessità di mangiarle fuori casa. In questo caso è molto importante chiudere bene i bordi dei dolcetti.

Deliziosa, intramontabile e facilissima da preparare. Questa sfoglia di mele vegana è lo spuntino gustoso e leggero perfetto per tutti. Ottime per snack veloci, colazioni frugali o merende in compagnia. Va benissimo per gli intolleranti a lattosio o uova, per persone vegane e per chi vuole tenere a bada le calorie, pur non volendo rinunciare a qualcosa di dolce.