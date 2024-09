Come riportato dalla nota rivista Forbes, a inizio agosto la Borsa italiana ha attraversato un momento difficile dovuto al timore di una recessione dell’economia statunitense e alle tensioni nel Medio Oriente. Tuttavia, in seguito il FTSE Mib, il più importante indice nel nostro Paese, ha ripreso quota riportandosi ai massimi annuali. I motivi di ciò? La maggiore stabilità dei mercati, a cui è conseguita una maggiore fiducia da parte degli investitori. A breve, il mese di settembre giungerà al termine. Gli investitori potrebbero dunque chiedersi quali siano state le migliori azioni per capitalizzazione di mercato. Rispondiamo a questa domanda e riportiamo anche i dati tratti dalla piattaforma Marketscreener per avere una prospettiva più completa in merito a ciascuno dei titoli che citeremo.

3 dei migliori titoli di Piazza Affari a settembre 2024: Ferrari (82, 1 miliardi di capitalizzazione di mercato)

Ferrari sarebbe il miglior titolo della Borsa italiana nel corso del mese di settembre tenendo conto della capitalizzazione di mercato. Secondo il consenso riportato da Marketscreener, la raccomandazione media per 14 analisti sarebbe Accumulate e il prezzo obiettivo medio sarebbe di 436,28 euro. L’ultimo prezzo di chiusura è invece di 422,47 euro.

Enel (72,3 miliardi di euro)

Un titolo che, come sottolineano gli analisti, grazie anche alla sua crescente attenzione verso le energie rinnovabili starebbe continuando a mantenere un profilo molto positivo. Il consenso degli analisti (numero 22) raccomanda Accumulate e riporta 7,664 euro come prezzo di obiettivo medio per questo titolo. L’ultimo prezzo di chiusura, invece, è stato di 6,990 euro. Vediamo adesso l’ultimo dei 3 migliori titoli di Piazza Affari a settembre 2024.

Intesa Sanpaolo (68,2 miliardi di euro)

Ecco un altro titolo che ha performato positivamente nel mese di settembre. Il consenso degli analisti (20) raccomanda Buy e riporta 4,363 come prezzo obiettivo medio. L’ultimo prezzo di chiusura, invece, è stato di 3,825 euro.

Lettura consigliata

Ecco un trucco geniale per risparmiare soldi ogni mese e gestire al meglio le finanze