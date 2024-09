Vuoi viaggiare in una meta inusuale ed economica? Ecco dove potresti andare e quanto si paga

Un viaggio in Cornovaglia può essere realizzato a un costo relativamente basso, soprattutto se pianificato con cura. Il costo di un soggiorno di una settimana varia in base alle esigenze e allo stile di viaggio, ma generalmente si aggira intorno ai 700-800 euro a persona. Questo prezzo include trasporti, alloggio e pasti economici. Se si viaggia in tre, i costi possono arrivare a circa 1.500 euro totali per una settimana . Tra gli alloggi più economici, ci sono bed & breakfast e appartamenti in affitto che offrono ottimi servizi a prezzi accessibili.

Cosa fare in Cornovaglia

La Cornovaglia offre numerose attrazioni gratuite o a basso costo, come i paesaggi mozzafiato lungo la costa. Le famose scogliere di granito e le spiagge di sabbia bianca sono perfette per lunghe passeggiate e fotografie da cartolina. Inoltre, non puoi perderti il St. Michael’s Mount, un’isola-torre suggestiva collegata alla terraferma da una strada sommersa dalla marea .

Per gli amanti della storia, il castello di Tintagel, legato alla leggenda di Re Artù, e i numerosi antichi siti archeologici offrono uno sguardo intrigante sulla storia della regione. Molti di questi luoghi, come i castelli e le rovine medievali, hanno un costo di accesso minimo, rendendo la visita accessibile anche ai viaggiatori con budget limitato.

Se stai pianificando il tuo viaggio, è consigliabile noleggiare un'auto per muoverti liberamente tra le varie località. I costi di noleggio auto in Cornovaglia sono piuttosto contenuti, e se condivisi tra più persone, risultano ancora più economici.

In conclusione, la Cornovaglia è una destinazione che combina natura, storia e relax a un prezzo contenuto. Perfetta per chi cerca una fuga economica, ma senza rinunciare alla bellezza e al fascino.

