Sappiamo tutti che la prima impressione che trasmettiamo agli altri è fondamentale e probabilmente influenzerà per sempre il modo con cui interagiamo con qualcuno. Per questo è molto importante presentarsi sempre bene per fare un’ottima prima impressione. Questo vale soprattutto se ci rapportiamo con qualcuno a cui teniamo, o la cui opinione di noi ci interessa. Oltre a concentrarci su che cosa fare, è anche necessario pensare a che cosa non fare. In particolare, ci sono alcune cattive abitudini che rischiano di metterci in cattiva luce nei confronti degli altri. Vediamone tre che possono influenzare i nostri rapporti quotidianamente.

Lamentarsi sempre ed essere scortesi non va a nostro favore

La prima cattiva abitudine di cui dovremmo liberarci se ci teniamo a fare ‘bella figura’ riguarda il nostro modo di rispondere agli imprevisti quando siamo in compagnia. Se abbiamo la tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, a lamentarci e a criticare, probabilmente i nostri compagni non ameranno molto la nostra compagnia. È per questo che è importante cercare di avere una visione più positiva delle cose, e morderci la lingua quando ci accorgiamo che stiamo per esprimere critiche e lamentele. Avere un approccio più positivo ed entusiasta fa miracoli per renderci più simpatici e attraenti agli occhi degli altri.

3 cattive abitudini che ci rendono meno attraenti e fanno apparire volgari

La seconda cattiva abitudine che dobbiamo perdere se vogliamo essere più attraenti riguarda invece il nostro modo di muoverci. Parliamo della cattiva postura. Avere una postura curva e ‘chiusa’ al mondo esterno ci fa apparire subito più scontrosi e sgraziati. Cerchiamo quindi di lavorare sul nostro corpo per migliorare la nostra postura, ad esempio svolgendo quotidianamente dei semplici esercizi per rafforzare i nostri muscoli. Farà bene al nostro corpo e alla nostra vita sociale.

Eccessivo consumo di alcool e sigarette

La terza delle 3 cattive abitudini che ci rendono meno attraenti agli occhi degli altri è il consumo eccessivo di alcool e sigarette. Certo, un bicchiere di buon vino in mano può farci apparire più raffinati, e sono in molti a subire il fascino trasgressivo della sigaretta. Ma quando questi svaghi si trasformano in vizi, il risultato non è certo attraente. Sgarrare ogni tanto sì, quindi, ma con moderazione, se vogliamo che alle altre persone sia sempre gradita la nostra compagnia, che deve essere sempre attraente e mai volgare.

