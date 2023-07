Non buttiamo gli albumi avanzati: ecco come usarli per fare un dessert facilissimo e goloso antispreco

Cucinare i piatti della tradizione o inventare nuove ricette è un’attività molto piacevole. Ci impegniamo molto per soddisfare il palato nostro e degli ospiti. Possiamo però avanzare del cibo oppure usare solo una parte dell’uovo. Scopriamo come preparare un dolce con gli albumi.

Fin da bambini può nascere la passione per la cucina. Si imitano i grandi nell’impastare il pane o la pizza oppure si aiutano mescolando un composto. Sono davvero buffi i piccoli quando magari si sporcano dell’impasto per una torta al cioccolato. Da adulti si sta più attenti nell’evitare schizzi di cibo o di olio bollente, ad esempio. Oltre a questo, con gli anni cresce l’attenzione contro gli sprechi in cucina.

Alcuni usi

Può capitare di avanzare del cibo oppure di ritrovarsi degli scarti di verdure. Fortunatamente con un po’ di inventiva tiriamo fuori piatti saporiti. Tra gli ingredienti di molte ricette ci sono le uova. Da sole mangiate sode o alla coque, sono buone. Le uova risolvono spesso un pranzo o una cena. Pensiamo alla frittata con verdure o con patate oppure a come arricchiscano le insalate di riso o con lattuga e ortaggi vari. Possiamo anche usarle in altre preparazioni, come il polpettone o per fare la pasta in casa. In alcune ricette però si utilizzano solo i tuorli. Cosa fare con gli albumi avanzati? Innanzitutto, potremmo conservarli in frigorifero per un paio di giorni in un vasetto di vetro chiuso bene. Se al momento di usarli puzzano o sono troppo liquidi meglio però buttarli.

Non buttiamo gli albumi avanzati: ecco come usarli in cucina

Gli albumi ancora buoni o appena separati dal tuorlo ci possono servire per un fresco dessert.

Per un semifreddo al caffè per 4 persone occorrono:

6 albumi d’uovo;

un litro di panna da montare;

2 tazzine di caffè;

liquore al caffè o del rum;

300 g di zucchero;

10 savoiardi;

cacao amaro in polvere.

Dopo aver preparato il caffè mettiamolo da parte. In un pentolino a bagnomaria mescoliamo zucchero e albumi e poi usiamo un frustino a mano. Togliamo dal fuoco appena il composto si è addensato. Versiamolo in una ciotola e montiamo bene. Aggiungiamo il caffè. Montiamo pure la panna e uniamola agli altri ingredienti. Facciamo movimenti delicati con un cucchiaio di legno, dal basso verso l’alto. Prendiamo ora uno o due stampi da plumcake. La scelta sarà in base alla loro grandezza. Disponiamo una pellicola da cucina all’interno e versiamo un po’ del nostro preparato. Inzuppiamo velocemente qualche savoiardo nel liquore e sistemiamolo nello stampo. Versiamo altro impasto e continuiamo gli strati fino ad esaurire gli ingredienti. Avvolgiamo lo stampo con altra pellicola e conserviamo in freezer per 2 ore. Sformiamo poi il semifreddo al caffè e copriamo la sua superficie con il cacao.

Quindi, non buttiamo gli albumi avanzati: ecco come usarli d’estate per fare un dolce estivo goloso e fresco.

