Taglio dei tassi, tassi fermi? Come andrà l’economia mondiale nei prossimi mesi? Sono tutte queste le domande che si fanno gli addetti ai lavori ed investitori. I nostri studi ci fanno ritenere che i prossimi 12 mesi vedremo tassi fermi e crescita moderata, e questo dovrebbe far salire moderatamente i prezzi dell’azionario, materie prime ed obbligazionario. Ora andremo a leggere le raccomandazioni di 3 azioni di Wall Street che secondo gli analisti sono sottovalutate.

Il 2024 per il mercato azionario

I nostri studi sulle serie storiche dal 1898 ad oggi proiettano il seguente scenario per il 2024:

il 2023 dovrebbe aver lasciato alle spalle il minimo dell’intero decennio;

il quarto anno presidenziale americano e il quarto anno del decennio proiettano un rialzo dei mercati americani fra il 7 e il 10%.

Fase laterale ribassista fino al mese di maggio e poi rialzo fino all’ultima settimana di dicembre.

Il picco ribassista massimo che potrebbe essere raggiunto rispetto al prezzo di apertura annuale è intorno al -10%.

Il picco massimo a rialzo è intorno al 14% circa.

L’anno dovrebbe essere premiante per chi avesse un’ottica Buy and Hold e adotasse un’asset allocation distribuita geograficamente secondo il PIL mondiale.

3 azioni di Wall Street che secondo gli analisti sono sottovalutate

Abbiamo consultato il sito MarketScreener e siamo andati a leggere le raccomadazioni degli analisti su alcune big cap americane.

Ci riferiamo a Amazon, Bank of America Meta Platforms.

Amazon, per il momento ha segnato il minimo annuale a 81,43 e il massimo a 149,26. Il consenso degli analisti è Buy (54 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 148 dollari e obiettivo medio in area 174,54.

Bank of America, per il momento ha segnato il minimo annuale a 24,76 e il massimo a 36,17. Il consenso degli analisti è Accumulate (25 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 31 dollari e obiettivo medio in area 33,57.

Meta Platforms, per il momento ha segnato il minimo annuale a 122,28 e il massimo a 342,92. Il consenso degli analisti è Buy (57 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 332 dollari e obiettivo medio in area 373,86.

