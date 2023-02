Il Ftse Mib continua a mostrare forza relativa e ora potrebbe anche stupire nonostante molti oscillatori siano in ipercomprato. L’aspetto però nello stesso tempo interessante è che di tanto in tanto questi scivoloni intraday “tendono proprio a smaltire gli eccessi e a ricaricare le pile” per nuovi rialzi. Il pattern del nostro indice/Future in corso è rialzista, e staimo osservando con attenzione 3 azioni del Ftse Mib che hanno chiuso in ribasso venerdì ma che ora potrebbero anche volare.

Il quadro tecnico di Piazza Affari

La candela che si è formata venerdì sul Ftse Mib Future va attenzionata per due motivi:

il segnale è stato rialzista, ma solitanente quando un indice parte al ribasso e poi chiude verde, questo pattern si forma sui minimi, invece si è formato sui massimi;

il minimo di venerdì è spartiacque fra accelerazione al rialzo e acceòerazione al ribasso. Guai se lunedì si partisse con un gap down!

Dopo aver fatto questa doverosa precisazione, e quindi aver sottolineato l’importanza della giornata del 20 febbraio, ora possiamo analizzare 3 azioni davvero interessanti per i prossimi giorni:

Amplifon, Italgas e TOD’S.

3 azioni del Ftse Mib che hanno chiuso in ribasso venerdì ma che ora potrebbero anche volare

Amplifon, ultimo prezzo a 27,40 €. Ha chiuso l’ultima seduta di contrattazione in ribasso del 2,70%. Le azioni di recente si sono appoggiate alla media a 200 giornaliera ma non sono riusciti a rompere il livello al rialzo, anzi proprio venerdì hanno generato un segnale ribassista su questo time frame. Sul time frame settimanale, la situazione grafica è all’opposto. Le media a 200, 400 e 600 sono inclinate al rialzo con velocità in ascesa. Questo cosa significa?

Che difficilmente partirà una fase ribassista duratura, ma nella peggiore ipotesi si potrebbe lateralizzare. Quindi, potrebbe essere molto vicina un’esplosione rialzista di momentum e una forte accelerazione dei prezzi.

Il supporto di breve termine è posto in area 26,58 €.

Italgas, ultimo prezzo a 5,435 €. Ha chiuso l’ultima seduta di contrattazione in ribasso dell’1,18%. Le azioni di recente si sono appoggiate alla media a 200 settimanale. Nell’ultima settimana questa ha assunto pendenza positiva, e potrebbe portare a una fase direzionale rialzista entro un paio di settimane.

Il supporto di breve termine è posto in area 5,32 €.

TOD’S, ultimo prezzo a 36 €. Ha chiuso l’ultima seduta di contrattazione in ribasso dell’1,37%. Le azioni non hanno una buona impostazione grafica di brevissimo, ma se si osserva con attenzione la struttura settimanale si potrebbe attendere un’accelerazione dei prezzi fin da subito. In area 36,994 € passa la media a 200 settimane che se rotta al rialzo potrebbe far accelerare in prezzi in poche settimane verso la 400 settimanale che passa in area 41 €.

Il supporto di breve termine è posto in area 34,40 €.

Lettura consigliata

Marzo pazzerello attende i Gemelli e il Toro, ma da lunedì 3 segni saranno al top. Ci sei anche tu?