3 azioni che hanno registrato un pattern ribassista: sarà vero ribasso?

Al termine di una seduta che ha visto un importante ribasso dell’indice principale di Piazza Affari, ci sono state 3 azioni che hanno registrato un pattern ribassista; Banco BPM, Diasorin e Unipol. Stiamo parlando del Three Black Crow, un pattern delle candlestick giapponesi. Quale potrebbe essere il futuro per questi tre titoli azionari? Come vedremo nel prosieguo di questo articolo, ci sono degli importanti distinguo da fare che potrebbero determinare un diverso sviluppo delle quotazioni nelle prossime sedute.

Per il migliore titolo bancario degli ultimi 5 anni il momento della riscossa potrebbe essere molto vicino: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 31 maggio in area 3,658 €, in ribasso dell’1,93% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e tutti gli indicatori sul titolo sono impostati al ribasso. Tuttavia, le quotazioni si sono fermate su un supporto che già in passato ha funzionato molto bene e che potrebbe funzionare da trampolino di lancio per il titolo. Oltre questo livello, poi, un altro punto di possibile inversione rialzista passa per area 3,336 €. Anche in questo caso, il livello di prezzo ha fermato in passato la discesa delle quotazioni. Qualora, poi, questo livello non dovesse funzionare, allora il ribasso potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura.

I rialzi potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 3,795 €.

Tra le 3 azioni che hanno registrato un pattern ribassista, Diasorin è quella che ha più probabilità di partire al rialzo

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 31 maggio a quota 96,2 €, in ribasso dell’1,39% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno questo titolo, con un ribasso di oltre il 25%, è uno dei peggiori del Ftse Mib. A inizio maggio Diasorin aveva tentato un’inversione rialzista, ma senza troppo successo. Va detto, però, che il supporto in area 95 €, come già accaduto per un lungo periodo in passato, per il momento sta reggendo alle pressioni ribassiste. Fino a quando questo supporto non cederà, quindi, le speranze dei rialzisti rimarranno intatte.

Nel caso in cui, invece, il supporto dovesse cedere, il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario tracciato in figura.

Su Unipol il rialzo non è stato ancora compromesso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 31 maggio in ribasso dello 0,93% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,667 €.

Per questo titolo vale quanto scritto per Diasorin con livello chiave che passa per 4,644 €.

