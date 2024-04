3 app fitness da scaricare subito per allenarti quando e dove vuoi

Stanco della solita palestra, poco tempo per raggiungerla, ma comunque voglia di perdere peso e mantenersi in forma? Grazie alle app fitness non esistono scuse per rinunciare all’allenamento, di qualsiasi tipo si tratti. Infatti, basta sceglierne una e scaricarla per poter seguire dei programmi di allenamento personalizzate, basati sul proprio livello, studiate appositamente per ottenere risultati tangibili,

Scopriamo, allora, alcune delle migliori app fitness da provare assolutamente.

Migliori app di fitness: ecco quali dovresti provare per mantenerti in forma e in salute

Indice dei contenuti Migliori app di fitness: ecco quali dovresti provare per mantenerti in forma e in salute

Nike Training Club

Nike Training Club, sviluppata dal noto produttore di abbigliamento e accessori sportivi, è una vera e propria palestra virtuale, sempre aperta e pronta ad accoglierti con oltre 150 allenamenti tra cui scegliere. Qualsiasi sia il tuo livello, principiante, intermedio o esperto, l’app di Nike Training Club ti fornisce l’allenamento perfetto per te, con opzioni per allenarti a casa, ma che puoi seguire benissimo anche in palestra.

Puoi scegliere tra HIIT, yoga, cardio, allenamenti con la forza e tanto altro ancora, e lasciandoti guidare dagli istruttori Nike. Ovviamente, potrai monitorare i tuoi progressi direttamente dal tuo Apple Watch o su qualsiasi altro dispositivo, alimentando la tua motivazione con la community di Nike Training Club. L’app Nike Training è completamente gratuita!

Sweat

Sei una donna che cerca un modo efficace per allenarsi? Sweat è l’app che ha avvicinato al mondo del fitness moltissime ragazze, ideata da Kayla Itsines, influencer con oltre 14 milioni di follower su Instagram, imprenditrice e autrice australiana.

L’app offre una vasta gamma di allenamenti progettati specificamente per le donne, con focus su HIIT, yoga, Pilates e forza. Puoi scegliere tra programmi di allenamento strutturati basati sui tuoi obiettivi, che tu voglia dimagrire, tonificare o aumentare la forza. La maggior parte degli allenamenti non richiedono attrezzatura, il che li rendende ideali per allenarti a casa, in giardino, al parco e così via.

Sweat è disponibile sia in versione gratuita e a pagamento. La versione gratuita offre un numero limitato di allenamenti, mentre la versione a pagamento dà accesso a tutti i contenuti.

Apple Fitness+

Apple Fitness+ è un servizio di fitness in abbonamento che ti offre accesso a sessioni di allenamento video guidate su iPhone, iPad o Apple TV compatibili. Con oltre 11 diversi tipi di allenamento tra cui scegliere, tra cui HIIT, Yoga, Core, Pilates, Forza, Tapis Roulant (Camminata o Corsa), Bici, Vogatore, Ballo, Kickboxing e Defaticamento Consapevole, troverai sicuramente l’allenamento perfetto per te.

Ogni sessione di allenamento è condotta da istruttori Apple Fitness+ qualificati e motivatori, che ti guideranno attraverso ogni esercizio con energia e positività. Potrai scegliere tra diversi livelli di intensità e durata, per adattarti al tuo livello di forma fisica e ai tuoi obiettivi. Apple Fitness+ si integra perfettamente con il tuo Apple Watch, permettendoti di monitorare i tuoi progressi in tempo reale. Visualizzerai i tuoi battiti cardiaci, le calorie bruciate e persino la tua chiusura degli anelli di attività direttamente sullo schermo dell’orologio.

Apple Fitness+ non è solo allenamento fisico! Il servizio include anche sessioni di meditazione video e audio guidate da esperti, per aiutarti a ritrovare la calma e la concentrazione.

Prova anche questi 2 esercizi da fare a casa per braccia belle e toniche.