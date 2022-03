Sono tante le ragioni che possono spingere una persona a cercare di spiare un’altra: dalla gelosia tra partner fino alla volontà di appropriarsi di dati sensibili di un terzo. Farlo, ormai, è relativamente semplice. Spesso i malintenzionati ricorrono ad applicazioni che permettono di farlo, dette spyware.

Ma come capire se il cellulare sta venendo spiato da una terza persona? Se si ha il sospetto che ciò stia avvenendo, ci sono 3 allarmanti segnali che potrebbero farci capire quanto siano fondate le nostre preoccupazioni. Qualora ce ne fosse la certezza, il consiglio è di ripristinare lo smartphone in modo da assicurarsi di cancellare l’applicazione-spia.

3 allarmanti segnali che potrebbero farci sospettare che il cellulare stia venendo spiato da una terza persona

Ci sono diverse anomalie che potrebbero spingere a sospettare che il proprio dispositivo stia venendo spiato da un malintenzionato. Tuttavia, alcune di queste potrebbero essere attribuibili ad altri problemi. Solo una concomitanza di diverse anomalie può darne la quasi totale certezza.

Si ricorda che per installare eventuali applicazioni-spia, il malintenzionato in questione deve avere avuto la possibilità di prendere il cellulare tra le mani e difficilmente può averlo fatto in remoto. Pertanto, è inutile preoccuparsi se si è assolutamente certi che nessuno abbia avuto fisicamente accesso al proprio cellulare. In caso contrario, ecco i segnali a cui prestare attenzione.

La durata della batteria inferiore alla norma

Mettiamo caso che il telefono si surriscaldi improvvisamente, anche se è in standby, e la durata della sua batteria sia incredibilmente breve rispetto al solito. Quest’anomalia potrebbe essere dovuta al funzionamento in background continuo dell’applicazione-spia.

Se si ha un iPhone, accedere alle Impostazioni e poi a Batteria e verificare se il consumo di energia sia dovuto ad applicazioni che si è soliti utilizzare o meno. La stessa verifica può essere effettuata su dispositivi Android ed Huawei in tempi molto brevi.

Malfunzionamenti improvvisi

Il cellulare si accende, spegne molto più lentamente del solito e di punto in bianco impiega tanto tempo per compiere le più banali operazioni? Fa interferenza con la televisione, la radio o altri apparecchi tecnologici? Questi sono altri due indizi che potrebbero spingere a pensare di essere vittime di un malintenzionato.

Dispendio immotivato di credito o di dati di rete mobile

Un’altra anomalia può consistere nella spesa immotivata di credito o di dati di rete mobile. Questo è certamente il dato più difficile da verificare, specialmente se si usa spesso il proprio cellulare.

Come abbiamo appena visto, non è semplice capire se si è vittime di un’applicazione spia. Tuttavia, c’è un modo che potrebbe, in alcuni casi, permettere di verificarlo. Ad esempio, verificare la lista delle applicazioni usando i privilegi da amministratore su Android.

Per farlo bisogna accedere ad Impostazioni, poi a Sicurezza e ad Amministratori di Dispositivo. Se si trovano applicazioni sospette, è il momento di rimuoverle.

