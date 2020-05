Il lockdown ha spinto milioni e milioni di abitanti del mondo a stare a case, dando indirettamente una spinta all’industria dei videogiochi. Che risulta in piena espansione malgrado la forte recessione economica dettata dal Covid-19. Vediamo di capire i fatturati di queste società, 3.151 euro al minuto per gioco : l’industria dei videogiochi non conosce crisi.

Quanto guadagnano al minuto?

Il comparto vanta all’attivo miliardi di giocatori in tutto il mondo, risultando di diritto un’industria in piena espansione. Nel 2019 ha fatturato la bellezza di 120,1 miliardi di $ (110 mld di €; fonte: MusicMagPie), più di quanto abbiano fato le industrie cinematografiche e musicali messe insieme. Ma quali sono i giochi che stanno fatturando di più? Alla domanda risponde MusicMagPie, noto rivenditore online inglese, che vende dispositivi elettronici e videogiochi di seconda mano. Che ha pensato bene di fare i conti in tasca alle principali case produttrici di giochi (relativi all’anno 2019) e calcolato quanti ne fanno per minuto. Lo abbiamo testato anche noi per voi, e a un’ora prima della

pubblicazione del presente articolo quelli sopra erano i guadagni in 1 minuto e 64 millesimi di secondo (fonte: MusicMagPie). Infatti MusicMagPie ha pensato bene di sviluppare sull’home page del suo sito un timer in grado di stimare i guadagni medi fatti da ogni detentore dei giochi. Gli importi collocati nell’ultima colonna così come indicato in foto corrispondono alla somma di due voci. I Game revenue, ossia gli incassi generati dalla vendita del gioco, e le Game spend, vale a dire le microtransazioni fatte all’interno del videogioco. Quest’ultime sono fatte dagli utenti per acquistare add-on, crediti e sbloccare contenuti aggiuntivi. Infatti giochi quali Fortnite, di tipo free-to-play, producono solo ricavi derivanti dalle vendite in-game.

La classifica dei primi 10 videogiochi

A tal fine quindi MusicMagPie ha stilato la classifica dei primi videogiochi che hanno generato i maggiori incassi nel corso dell’esercizio 2019. Il lavoro, dal titolo “How much money do video games in a minute?” cura non solo la semplice elencazione ma da anche una stima monetaria delle entrate. La classifica dei primi 5 è stata la seguente: al 1° posto “Fortnite: Battle Royale”, il cui produttore, Epic Games, porta a casa la bellezza di €3.151 al minuto. Alla seconda piazza troviamo “Dungeon Fighter Online” con €2.800/minuto; segue al 3° posto “League of Legends”, con €2.625 sempre a minuto. Quarta piazza per “Crossfire”, €2.450/minuto. Infine al 5° posto “Anthem”, con 2.100 euro per minuto.

Cosa potrebbe fare il piccolo investitore? Aldilà dell’acquisto del singolo gioco, una buona strategia potrebbe essere quella di cavalcare il mercato mediante l’utilizzo di un ETF specifico. Sul mercato è infatti presente (dal 24.06.2019) uno strumento che replica passivamente l’andamento delle maggiori aziende mondiali operanti nel settore. Il nome dell’ETF in questione è “VanEck Vectors Video Gaming and eSports Ucits Etf” ed ha codice ISIN: E00BYWQWR46. Per la sua esposizione completa si rimanda al seguente link .