Sono molti gli italiani che vorrebbero acquisire la sana abitudine di svegliarsi presto al mattino. Una sveglia di buon ora ci permette di evitare lo stress di una sveglia squillante e una corsa per prepararsi ad uscire. Inoltre, svegliarsi di buon ora ci regala qualcosa che pochi di noi riescono a godersi per la maggior parte della vita: la possibilità di iniziare le giornate con calma, con i ritmi che preferiamo, e addirittura di goderci un po’ di tempo libero prima di assolvere ai nostri doveri. C’è però un problema: svegliarsi presto significa sacrificare dei preziosissimi minuti che altrimenti avremmo dedicato al sonno. Dunque come fare per non essere sonnolenti e sbadiglianti tutto il giorno se vogliamo alzarci presto? Ci sono alcuni semplici trucchi.

Non mangiare prima di dormire, e occhio alla temperatura

Il primo consiglio è ovviamente quello di dormire bene, in modo che il tempo trascorso a letto sia veramente riposante. In questo senso è importante non mangiare prima di andare a dormire e non assumere sostanze stimolanti come il caffè. Un’altra regola che pochi conoscono è quella di mantenere la temperatura della camera da letto non troppo alta. Soffrire il caldo durante la notte può rovinare il nostro riposo. Quando accenderemo il riscaldamento, dunque, dovremmo impostare la temperatura della camera da letto qualche grado più bassa rispetto a quella del resto della casa.

2 trucchi per abituarsi a svegliarsi presto e arrivare al lavoro pimpanti

Un altro consiglio per rendere il risveglio meno traumatico possibile è quello di lasciare persiane o tende oscuranti aperte durante la notte. In questo modo, ci sveglieremo con la luce naturale del giorno. Il nostro corpo saprà passare dal sonno alla veglia in maniera più graduale e dolce. Se la luce ci sveglia troppo presto, proviamo a fare questo passaggio gradualmente. Per le prime notti teniamo le persiane leggermente aperte, poi apriamole sempre di più nei giorni seguenti. Questo trucco è utile soprattutto se la nostra stanza è esposta a Est o Sud e quindi riceve luce più o meno diretta al mattino.

La corretta posizione per la sveglia

Oltre a questi 2 trucchi per abituarsi a svegliarsi di buon ora, dobbiamo anche considerare che la sveglia deve essere meno traumatica possibile. Scegliamo una musica dolce e poco invasiva. Per costringerci a uscire dal letto, proviamo a posizionare la sveglia a qualche passo di distanza. In questo modo dovremo per forza alzarci per spegnerla, e sarà più semplice cominciare subito la giornata con il piede giusto. Arriveremo al lavoro riposati e dopo esserci goduti un risveglio calmo e con i nostri ritmi.

