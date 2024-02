Fino a questo momento abbiamo trattato le possibilità offerte dai mercati azionari orientali solo in relazione a quello cinese. Stavolta, invece, trattiamo del mercato nipponico e in particolare di quei titoli azionari che secondo alcuni analisti potrebbero essere a sconto. Quindi, cerchiamo di capire quali sono e quale sia l’opinione del consenso riportato dalla piattaforma Marketscreener in proposito, partendo da una breve panoramica sul mercato azionario giapponese e sul suo attuale stato di salute.

Secondo Richard Kaye, gestore di Comgest Growth Japan, il trend rialzista attualmente in corso per il mercato giapponese sarebbe destinato a continuare ancora a lungo.

Si ricorda che, come riportato dalla rivista Morningstar, l’indice Nikkei 225 viene da cinque anni di rally e la Borsa di Tokyo ha toccato ”livelli mai raggiunti negli ultimi 34 anni”. Quindi, si comprende che le previsioni di Kaye in proposito sono molto positive.

Detto questo, oggi vedremo 2 titoli azionari giapponesi che potrebbero essere a sconto secondo alcuni analisti e scriveremo dell’opinione del consenso degli analisti in proposito.

2 titoli azionari nipponici che potrebbero essere a sconto in questo momento

I titoli presumibilmente a sconto nel mercato Giapponese appartengono a diversi settori, ma principalmente a quelli dei beni industriali, di consumo e della tecnologia. Il primo di cui parleremo è ANA Holdings Inc., che appartiene appunto al secondo dei settori citati.

Nello specifico, quest’azienda è specializzata nel trasporto aereo e nei servizi aereoportuali. Secondo il consenso riportato da Marketscreener (le opinioni considerate sono quelle di 12 analisti) la raccomandazione è Accumulate e il target di prezzo è 3,705 JPY.

Il prezzo a cui vengono attualmente scambiate le azioni di questo titolo è invece di 3.255 JPY. Quindi, procediamo a vedere l’altro dei titoli azionari nipponici che in questo momento potrebbe essere scambiato a sconto.

Fanuc Corp

Anche questo titolo appartiene al settore dei beni industriali. L’azienda è specializzata nella realizzazione di robot industriali.

Secondo il consenso riportato da Marketscreener (numero degli analisti 17) la raccomandazione media è Accumulate e il target di prezzo è 4,664 JPY. Il prezzo a cui viene attualmente scambiato questo titolo è invece 4,033 JPY.

Cosa vuol dire che un titolo è a sconto?

Per chi invece non sa cosa vuol dire che un titolo è ”a sconto”, procediamo a spiegarlo. Un titolo azionario a sconto, o sottovalutato, è quello che viene scambiato ad un prezzo inferiore al suo valore equo, il fair value, in riferimento al bilancio degli ultimi quattro o cinque anni.

