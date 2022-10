Tra le mostre fotografiche che possiamo visitare in questo autunno-inverno, ce ne sono alcune di grande interesse.

Se in passato la fotografia era considerata un’arte secondaria, oggi invece acquista una posizione di rilievo. Non a caso le immagini che si vedono sulle riviste, su internet, sono scattate con una macchina fotografica. Così, un poco alla volta l’arte fotografica ha creato il suo spazio, all’interno di quello più vasto dell’arte in genere.

Alcuni grandi fotografi

La fotografia si è fatta spazio anche grazie a dei fotografi di grande talento. Questi si sono dedicati alla documentazione dei vari aspetti della vita, facendolo in modo efficace. Tra i fotografi del passato possiamo ricordare certamente Henri Cartier-Bresson. Questi ha creato le basi del moderno reportage. Particolari sono anche le immagini del fotografo bambino, Jacques Henri Lartigue.

Un altro nome molto famoso è Robert Capa. È stato un fotografo di guerra, documentandone diversi aspetti. Le sue fotografie ormai sono famose in tutto il Mondo.

Ma la fotografia è anche rivolta a quel campo molto amato dai rotocalchi. Molti fotografi di moda sono diventati anche dei grandi artisti. Hanno saputo cioè cogliere quel legame tra foto e rappresentazione artistica. Tra questi possiamo ricordare l’italiano Oliviero Toscani, ma anche Ferdinando Scianna. Un grande artista della fotografia di moda è stato Richard Avedon.

2 mostre fotografiche da non perdere in questo autunno inverno 2022 2023

Proprio di quest’ultimo si tiene una mostra che raccoglie i migliori scatti. L’esposizione si tiene al Palazzo Reale di Milano dal 22 settembre 2022 al 29 gennaio 2023. Il fotografo originario di New York ha trasformato, grazie alla sua sensibilità, il modo di fotografare la moda. Nelle sue fotografie le modelle diventano molto più che delle semplici indossatrici.

Sono come delle attrici, che mostrano tutta la loro presenza umana. Escono così fuori dal cliché di semplici manichini. Sono esse stesse che creano e si rendono protagoniste della scena. Non a caso di Richard Avedon sono celebri anche i ritratti di personaggi famosi, in grande formato. Delle foto che mettono bene in luce la loro personalità.

Robert Capa

Tra le 2 mostre fotografiche da non perdere in Italia questo autunno vi è quella dedicata al grande fotografo di guerra Robert Capa. Si tiene al Palazzo Roverella a Rovigo, dall’8 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023. Saranno in mostra circa 130 scatti del fotografo ungherese e uno dei fondatori della storica Agenzia Magnum. Nei suoi scatti si mostra tutta l’umanità che, con grande dignità, vive i momenti tragici della Seconda Guerra Mondiale. Un Mondo ricco di umanità, che racconta ancora molto ai giorni nostri.

Lettura consigliata

Fotografare è la magia di una immagine