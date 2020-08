Fotografare è la magia di una immagine

Siete in procinto di acquistare una macchina fotografica o avete deciso seriamente di aprire un’attività fotografica? Ecco qualche utile consiglio.

Fotografare, fotografare, fotografare

Il desiderio di fotografare ce lo portiamo dentro. La voglia di cogliere qualcosa che ci piace e di trasformarlo in una immagine fa parte della nostra innata creatività. Siamo tutti un po’ artisti. Non tutti però capaci di disegnare o di dipingere. E la macchina fotografica allora è veramente un buon compromesso per dare spazio alla nostra creatività. La tecnologia ci tende una mano.

Ad ognuno la sua immagine

Fra le immagini più in voga il premio va sicuramente al selfie. Come l’artista mette la firma al quadro, ora firmiamo l’immagine con la nostra stessa presenza. Impossibile contestarne l’autenticità.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ma non solo selfie. E’ il momento delle vacanze e anche una semplice passeggiata ci permette di scoprire paesaggi magnifici. C’è chi ama fotografare la città e chi si dedica ai ritratti di gruppo. Chi ama il colore. Ma anche chi il bianco e nero, chi la foto statica e chi quella di movimento. I gusti sono tanti.

Come orientarsi fra le varie proposte

Da quando la pellicola ha lasciato il posto all’immagine digitale, la fotografia si è diffusa rapidamente. L’immagine digitale forse è la più grande rivoluzione popolare di questi ultimi anni.

Sul mercato ci sono diversi modelli di macchine fotografiche . Di tutti i tipi e per tutte le tasche. Se il nostro budget è abbastanza grande, possiamo anche regalarci una professionale da 5000 e più euro.

Con una macchina di questo livello è sicuro il risultato. Tecnicamente perfetto e in tutte le situazioni: giorno e notte, ritratto e sport, paesaggio e pubblicità.

Fotografare è la magia di una immagine: ciò che tecnica non è

Una bella foto non significa, però, scattare una foto tecnicamente ben riuscita. Dove non c’è il mosso. I soggetti sono bene a fuoco. Anzi il bello fotografico spesso non coincide con il bello tecnico. Guardiamo per esempio le immagini dei grandi fotografi. Forse alcune ci sembreranno brutte.

Quale macchina fotografica va bene per me?

La risposta è nessuna e tutte allo stesso tempo. Ecco un segreto da non dimenticare. Per fare buone fotografie non serve tanto la macchina, ma un altro elemento, che poi è “la” vera macchina. Quello da cui parte tutto e che ci permette poi di essere protagonisti delle nostre foto.

La vera macchina fotografica è il nostro occhio. Non è necessario acquistarla, perché tutti ce l’abbiamo già… per fortuna!

Allora se la nostra vera macchina è ok, acquistiamo pure quella che ci piace di più e che non faccia soffrire il nostro portafoglio. Non dimentichiamo che fotografare è la magia di una immagine.