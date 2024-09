Ad agosto 2024, diverse società italiane quotate in borsa si sono distinte per le loro solide performance, in particolare quelle con politiche di dividendo interessanti. Tra queste, spiccano alcune realtà che hanno attirato l’attenzione degli investitori grazie a rendimenti consistenti e stabili, nonostante l’incertezza economica globale. Vediamo dunque 2 titoli che secondo la nota rivista Morningstar avrebbero ottenuto ottime performance nel corso dell’agosto di quest’anno. In seguito, illustreremo anche quale sia il consenso degli analisti riportato da Marketscreener in merito.

Cosa sono le azioni con dividendo e perché potrebbe essere conveniente acquistarle?

Prima di tutto, rispondiamo a questa domanda. I dividendi sono una parte degli utili della società che vengono distribuiti agli azionisti a titolo di ricompensa ed incentivo. Secondo l’opinione più diffusa, le società che distribuiscono dividendi tendono ad essere più stabili e redditizie. Inoltre, ovviamente, assicurano una fonte di guadagno in più, costituita proprio dal dividendo.

Ecco perché potrebbe essere conveniente aggiungerli al proprio portafoglio, preferendoli agli altri che non ne prevedono.

2 dei migliori titoli italiani a dividendo con performance eccellenti nell’agosto 2024

Secondo la rivista Morningstar, ci sarebbero dei titoli italiani che avrebbero avuto solide performance nel corso dell’agosto del 2024, figurando tra i migliori del mese. Quali sono? Tra questi c’è Technogym, che sarebbe salita del 7,9% ad agosto e del 27,2% degli ultimi 12 mesi. Secondo il consenso di 10 analisti riportato dalla piattaforma Marketscreener, la raccomandazione per questo titolo sarebbe Accumulate e il prezzo obiettivo medio di 10,24 euro.

Un altro titolo che avrebbe performato ottimamente secondo Morningstar sarebbe Maire Tecnimont, salita del 6,9% in agosto. Avrebbe inoltre guadagnato il 118,0% negli ultimi 12 mesi. Secondo il consenso di 8 analisti, anche per questo titolo la raccomandazione per questo titolo sarebbe invece Buy e il prezzo obiettivo medio ammonterebbe a ben 9,062 euro.

Dunque, ecco 2 dei migliori titoli italiani a dividendo con performance eccellenti nell’agosto del 2024. Non resta che attendere e vedere se continueranno a crescere in questo modo anche nei prossimi mesi.

