La giornata odierna potrebbe essere importante per i mercati azionari internazionali. Infatti, si capirà se, dopo il forte ribasso della scorsa settimana, gli ultimi giorni di rimbalzo lasceranno da oggi spazio a nuove vendite. Ora andremo a guardare dal punto di vista grafico, 2 azioni del Ftse Mib sottovalutate secondo il parere degli analisti

Illimity Bank

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 4,73 euro. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 4,102 e il massimo a 5,36. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze laterali/ribassiste. Mancati rialzi nei prossimi giorni/settimane superiori all’ area di 5,29 (massimo del 3 giugno) potrebbe portare i prezzi nelle prossime settimane verso 5,36 e poi 5,536 dove attualmente transita la media mobile a 400 giorni. Attualmente i prezzi sono sotto la media mobile a 200 giorni che passa a 5,02, e quindi, dai livelli attuali potrebbe essere plausibile un rimbalzo fino a questo livello. Il supporto più importante al momento è 4,578, minimo segnato in data 14 giugno.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Buy con target a 5,788 euro. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 24%.

2 azioni del Ftse Mib sottovalutate secondo il parere degli analisti: Stellantis

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 19,02 euro. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 17,927 e il massimo a 25,60. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze ribassiste. Mancati rialzi nei prossimi giorni superiori all’ area di 20,405 (massimo dell’11 giugno) potrebbe portare i prezzi nelle prossime settimane verso 18 e poi 16,90 dove attualmente transita la media mobile a 400 giorni. Negli ultimi giorni i prezzi hanno toccato millimetricamente la media mobile a 400 giorni, e quindi, da quei livelli di minimo potrebbe essere plausibile un rimbalzo anche fino a 14,158. Intorno a questo livello si potrebbero decidere le sorti di queste azioni per quanto riguarda il lungo termine.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Accumulate con target a 26,66 euro. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 40%.

Lettura consigliata

In questo comune pugliese una casa al mare costa pochissimo, ecco qual è