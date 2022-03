Settimana scorsa avevamo indicato in area 25.065 il livello chiave da monitorare in chiusura di giornata. Dopo che nella seduta di martedì 1 marzo le quotazioni hanno rotto al ribasso questo livello hanno accelerato al ribasso e perso un ulteriore 8%. Al momento, quindi, la proiezione ribassista (linea continua) è saldamente in sella e punta al III obiettivo di prezzo in area 20.100. Un importante segnale in tal senso potrebbe essere arrivato dalla chiusura giornaliera del 4 marzo, inferiore al supporto offerto dal II obiettivo di prezzo in area 22.600. Quindi 2 anni dopo il mese di marzo potrebbe essere nuovamente croce e delizia del Ftse Mib Future?

A questo punto solo una immediata chiusura giornaliera superiore a 22.600 potrebbe ridare forza ai rialzisti. In questa ipotesi abbiamo provato a sviluppare una proiezione rialzista che restituisca lo scenario rialzista più probabile nel caso in cui il minimo sia stato segnato in area 22.355. Il risultato è mostrato in figura dalla linea tratteggiata. Si noti come gli obiettivi più importanti e più probabili siano localizzati in area 24.255 (I obiettivo di prezzo), 26.155 (II obiettivo di prezzo) e 28.055 (III obiettivo di prezzo).

Per gli scenari di medio/lungo periodo si rimanda alle sezioni seguenti.

Alla chiusura del 4 marzo il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 22.496 in ribasso del 6,09% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso del 12,60%.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Brutta chiusura settimanale che ha visto rompere il fortissimo supporto in aera 24.530 di cui abbiamo parlato nelle settimane precedenti. A questo punto lo scenario più probabile è quello che vede il prossimo obiettivo in area 20.745 (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello poi potrebbe fare scattare l’ultima gamba ribassista che ha come obiettivo area 17.070. Da notare che area 20.745 è molto vicina al livello chiave sul time frame giornaliero in area 20.155. Vista questa coincidenza potrebbe essere un buon punto di approdo per il ribasso e di ripartenza per il rialzo.

Una ripresa del rialzo, invece, potrebbe passare da un rapido recupero di area 24.530 in chiusura di settimana.

Time frame mensile

Nel lungo periodo, però, nulla è ancora compromesso. I ribassisti, infatti, hanno ancora spazio al rialzo senza che venga messa in discussione la tendenza rialzista di lungo termine.

Solo una chiusura mensile inferiore a 21.720, infatti, potrebbe mettere in discussione lo scenario di lungo termine.