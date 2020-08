12 modi per essere più furbi e intelligenti. Il livello di intelligenza di una persona, misurato da test attitudinali come il QI, è generalmente abbastanza stabile per la maggior parte delle persone. Soprattutto durante l’età adulta. E’ vero che ci sono cose che si possono fare per mettere a punto le proprie capacità naturali. Come fare esercizi cerebrali, risolvere enigmi e avere una durata del sonno ottimale. Ma la quantità di forza cerebrale grezza che si ha è difficile da aumentare. Per quelli di noi che si sforzano costantemente di essere performanti, questa sembra una brutta notizia. Se non possiamo aumentare la nostra potenza di elaborazione, come possiamo risolvere i problemi più grandi della vita?

Ma c’è una buona notizia. Le abilità cognitive contano. Ma è il modo in cui si usano e si sfruttano quelle abilità che fa davvero la differenza. Gli investitori di maggior successo al mondo, come Ray Dalio e Warren Buffett, non sono necessariamente superiori a noi in termini di intelligenza. Hanno semplicemente sviluppato e applicato modelli mentali migliori di come funziona il mondo. E usano questi principi per filtrare i loro pensieri, le decisioni, le strategie e ciò che fanno. Vediamo adesso una sintesi di diversi modelli mentali tra i più utili e universali.

12 modi per essere più furbi e intelligenti

Uso e creazione di meta-utensili. Immaginate di provare a competere come contadino senza l’invenzione dell’aratro e del fertilizzante. Gli strumenti consentono di fare cose nuove e di ottenere di più con meno risorse. Tuttavia, il solo fatto di imparare ad usare uno strumento in particolare è limitante. Perché gli strumenti diventano rapidamente obsoleti. Tuttavia, capire come usare gli strumenti in generale è un’abilità che vi rimarrà per sempre. Impostazione di un obiettivo. Se fissiamo l’obiettivo sbagliato, allora nessuna strategia o efficienza sarà d’aiuto. Una buona strategia ci aiuterà solo ad arrivare più velocemente nel posto sbagliato.

Causa ed effetto. Il nostro mondo è governato da un complesso insieme di interazioni di causa ed effetto. Le persone che sono più avanzate in materia di causa ed effetto sono in grado di ottenere maggiore influenza con le loro azioni. Migliore è la capacità di capire cosa causa cosa, migliore è la capacità di risolvere i problemi. Come? Diagnosticando le cause alla radice. E si può identificare cosa fare per facilitare gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Priorità. La regola 80/20, descritta dall’economista italiano Vilfredo Pareto, è una delle più semplici e universalmente applicate.

Altri modi per essere più furbi e intelligenti

Interesse composto. Uno dei più importanti modelli di causa ed effetto da conoscere è quello di un feedack positivo. Questi modelli conducono a curve di potenza. Molte persone pensano linearmente. E sistematicamente sottovalutano il potere di fare in maniera continua piccole cose. Piccole cose che, sommate insieme diano grandi risultati. I migliori investitori del mondo capiscono ed utilizzano al meglio il potere dell’interesse composto. Cambiamento di comportamento. Conoscere cosa bisogna fare è solo metà del lavoro. Molte persone non sono capaci di trasformare le loro intenzioni in comportamenti virtuosi. La colpa è della procastinazione. Cioè dei rinvii continui di cosa fare.

Difetti cognitivi. Lo strumento più importante che abbiamo è la nostra mente. Comunque la mente ha dei ben conosciuti difetti, che ci portano a fare pensieri irrazionali. Comprendendo e contrastando questi difetti possiamo aumentare la qualità delle nostre decisioni. E quindi del nostro destino. Costruzione di un network. I network sono ovunque. Nella nostra mente, tra le nostre amicizie, tra i colleghi di lavoro, ecc. Tutti i network seguono determinati schemi. Comprendendo questi schemi si possono ottenere miglioramenti drastici in molte aree della nostra vita.

Altre utili strategie

Risoluzione dei problemi. Molte persone evitano i problemi o li trattano in maniera sbagliata. I grandi pensatori ed i leader, al contrario, cercano i problemi. Ed hanno modi di lavorare che li aiutano a risolvere meglio i problemi. Metodo scientifico. E’ una serie di principi e metodi che hanno condotto alla più grande esplosione di conoscenza nella storia dell’umanità. Applicarli è la base del capire come risolvere qualsiasi cosa.

Opportunità. Non aiuta semplicemente l’essere furbi o l’avere denaro e le giuste relazioni. Per sfruttare al meglio questi asset c’è bisogno di un catalizzatore. Quel catalizzatore è un’opportunità. Una qualunque opportunità che sia ben sfruttata. Imparare ad imparare. Se ci si riesce, si moltiplicherà in maniera esponenziale il valore di ogni minuto passato ad apprendere. Imparare ad imparare. Imparare meglio e più velocemente ci aiuta ad adattarci ad ogni situazione più velocemente di altri. E di trovare migliori soluzioni per i nostri obiettivi.