XRP, è arrivato il momento di investire? “Effetto Trump” – e incendi a Los Angeles – alimentano lo slancio rialzista

Lo scenario attorno alle criptovalute sta evolvendo in maniera molto interessante, soprattutto a seguito della vittoria di Trump su Biden. Il Presidente degli Stati Uniti entrante ha annunciato grandi rivoluzioni, e i Mercati rispondono.

Il prezzo di XRP ha visto un aumento del 12% solamente in un giorno, e l’asset è andato letteralmente “a ruba”. Non è l’unico, però, a mostrare segni di alto interesse da parte degli investitori: contemporaneamente Bitcoin ha visto un +4,5% mentre Ethereum un +6,2%. Molti si chiedono se sia arrivato il momento di investire in XRP, nonostante la causa pendente con la SEC.

Andamento XRP in costante rialzo

Al 14 gennaio, gli investitori in XRP hanno esultato grazie all’andamento del prezzo, che per la prima volta dallo scorso dicembre ha toccato i 2,69 dollari. Non è passato inosservato, al contempo, il “rastrellamento” da parte dei cosiddetti “whales”, che di fatto ha aumentato lo spirito rialzista dell’asset.

L’altro dato interessante è che XRP ha visto un aumento del prezzo proprio in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione del ricorso da parte della SEC. La causa, iniziata nel 2020, ha fatto paradossalmente da catalizzatore. Una sentenza del 2023, infatti, ha stabilito che Ripple dalla Securities and Exchange Commission deve onorare una multa da 125 milioni di dollari, una cifra ben al di sotto dei 2 miliardi di dollari chiesti dalla SEC.

Gli esperti ipotizzano che nonostante il ricorso in atto, il sentimento “pro-cripto” innescato da Trump “probabilmente si riverserà sui nominati della SEC e sulla loro successiva applicazione“.

XRP, previsioni per il futuro

Vista l’ampia curiosità verso l’andamento di XRP e delle criptovalute in generale, gli investitori si stanno chiedendo quanto possano davvero convenire questi asset. Gli analisti vedono nel medio periodo un ulteriore rialzo, soprattutto per via della causa pendente intentata dalla SEC che grazie ai risvolti politici potrebbe offrire i risultati attesi.

C’è chi invece tende a smorzare l’entusiasmo, ricordando che gli scenari possibili non sono poi così scontati, anche se al momento tutte le condizioni sembrano favorevoli a Ripple e XRP. Il contesto attuale è infatti molto intrigante, sotto tanti punti di vista. Ripple punta chiaramente ad arrivare ai massimi storici, e l’ultima “mossa strategica” ha fatto aumentare la fiducia degli investitori. Ricordiamo infatti che Ripple ha donato 100 mila dollari – tramite The Giving Block a World Central Kitchen e GiveDirectly – alle forze impegnate nello spegnimento del devastante incendio che ha colpito Los Angeles, e che non è ancora stato domato.