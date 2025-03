Countdown per XRP, ecco cosa succederà il 14 aprile e perché è molto probabile un nuovo rally

Il Mercato delle criptovalute sta vivendo un momento molto volatile. Ma XRP potrebbe sorprendere a breve, esattamente il 14 aprile.

Sulle criptovalute si sta discutendo moltissimo, e non soltanto nel comparto degli investimenti. Le dichiarazioni di Trump circa la creazione di una riserva strategica di questo tipo di valuta ha comunque innescato dinamiche contrastanti. Il Bitcoin ha visto un crollo inaspettato, seguito da altre crypto, nel giro di pochissimi giorni. Nel mentre XRP è riuscita a rimanere a galla. Numerosi esperti ipotizzano però scenari altrettanto eclatanti, con un Bitcoin che può tornare sopra i 100mila dollari, Ethereum sopra gli 8mila dollari e performance simili per le altre criptovalute. Ma una su tutte, XRP, ha una carta in più da giocare.

XRP fa il conto alla rovescia: ecco cosa succederà tra 1 mese e le previsioni di una crescita di oltre il 60%

Il 14 aprile 2025 è una data molto importante per chi ha investito o intende investire in XRP. Forse molti sanno che la Ripple (la società dietro il token XRP) e la SEC sono in causa ormai da 4 anni; se il caso venisse archiviato, il valore della criptovaluta potrebbe schizzare alle stelle.

Tutto nasce dalla considerazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) su cosa sia XRP: merce o titolo? E a dirla tutta la SEC si è impegnata in numerose altre cause riguardanti le criptovalute nel 2025. Solo che poi è arrivato il Presidente Donald Trump che ha scombinato le carte in tavola. Il lungo tira e molla tra Ripple e SEC potrebbe dunque tradursi in una vittoria schiacciante della società dietro a XRP (magari a seguito di una “indagine” del DOGE di Musk) e gli analisti prevedono a questo punto un rialzo di almeno il 60%.

Alcuni esperti sostengono che il prezzo del token (nel momento in cui scriviamo a 2,32 dollari) potrebbe salire fino a 10 dollari “solamente” dopo l’esito della causa e addirittura a 100 dollari se verrà incluso insieme alle altre criptovalute nella riserva strategica annunciata da Trump.

