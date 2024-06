Dopo la scadenza del nostro setup annuale rosso del 23 maggio, i mercati americani hanno assunto un’inclinazione laterale ribassista. Ora Wall Street sembra in attesa di prendere una direzione e crediamo che in questa settimana ci saranno indicazioni attendibili. Come si arriverà al 27 giugno, prossimo setup rosso? Con un minimo o con un massimo? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Su cosa investire?

Gli analisti di RBC Capital riferiscono che i titoli growth stanno raggiungendo nuovi livelli record rispetto ai titoli value nell’indice Russell 1000. Questo fenomeno è attribuito alla forte ripresa dei “leader di mercato consolidati, affidabili e di lungo periodo”, con le maggiori società dell’S&P 500 che sovraperformano le altre sia in termini di crescita che di capitalizzazione di mercato.

Il rallentamento del passaggio dai titoli growth a quelli value è dovuto a vari fattori: l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni, il calo delle aspettative di riduzione dei tassi di interesse, e un cambiamento nella dinamica degli utili societari. Recentemente, le previsioni degli analisti sugli utili per azione delle società orientate alla crescita sono aumentate, continuando un trend iniziato nel 2023.

Inoltre, le condizioni economiche che favorivano i titoli value sono diventate meno solide, con una previsione del PIL degli Stati Uniti per il 2024 attorno al 2,4%, leggermente inferiore alla media storica. Generalmente, i titoli growth e le grandi capitalizzazioni performano meglio in periodi di modesta crescita del PIL, mentre i titoli value e le piccole capitalizzazioni eccellono con una crescita del PIL superiore alla media.

Perché il passaggio dai titoli growth a quelli value riprenda, sono necessarie diverse condizioni: stabilizzazione dei rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni, chiarezza sulla politica monetaria e sui tempi di riduzione dei tassi di interesse, e un miglioramento degli utili del mercato più ampio rispetto alle maggiori società di crescita. Inoltre, è necessario un rinnovato entusiasmo economico.

Wall Street sembra in attesa di prendere una direzione: come mantenere semplicemente il polso della situazione

La giornata di contrattazione del 4 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.571,03

Nasdaq C.

16.828

S&P500

5.283,4.

La tendenza in corso, come definita dai nostri algoritmi continua a essere rialzista. Nulla è cambiato quindi: variazione da rialzista a ribassista, se si verificherà una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore ai seguenti livelli di prezzo

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.677

S&P500

5.255.

Focus su Tesla

Le azioni, da inizio anno ha segnato il minimo a 138,80 e il massimo a 251,25. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 176 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso. Ci sono però delle divergenze rialziste di breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 167,75 potrebbe portare i prezzi verso 198,87, massimo del 29 aprile. Invece, sotto 176 dollari, i prezzi potrebbero dirigersi verso il minimo annuale.

