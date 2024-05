Solitamente un mercato con tendenza positiva tende a formare il minimo nella prima settimana del mese e il massimo nell’ultima. Gli ultimi giorni del mese tendono a essere postivi. Cosa accadrà da ora in poi? A parer nostro c’è Wall Street a un punto di verifica. Andiamo a capire il perchè.

Effetto TOM

Il “Turn-of-the-Month effect” (TOM) nei mercati azionari, inizialmente riportato da Lakonishok e Smidt nel 1988, evidenzia una concentrazione di guadagni nel periodo dall’ultimo giorno di borsa del mese fino al terzo giorno del mese successivo. Dal 1897 al 1986, la performance media in questi quattro giorni per il Dow Jones è stata dello 0,473%, rispetto allo 0,349% su tutto il mese, indicando che i guadagni fuori dal periodo TOM sono negativi.

Uno studio successivo di W. Xu e J. McConnell ha confermato questo effetto su diversi mercati internazionali tra il 1926 e il 2005. Le principali conclusioni sono:

L’effetto TOM è concentrato nei giorni [-1;+3], con un eccesso di performance dello 0,15%-0,20% rispetto agli altri giorni del mese.

La probabilità di avere una performance positiva in questo intervallo è del 70%.

L’effetto è presente sia per le azioni a grande che a piccola capitalizzazione, con maggiore intensità per le seconde.

Non è correlato a un aumento della volatilità o dei volumi.

È osservabile in 30 su 34 mercati internazionali studiati, con eccezioni per Argentina, Colombia, Italia e Malesia.

È indipendente dall’effetto gennaio, con una performance media TOM dello 0,15% escludendo dicembre-gennaio, e dello 0,23% per il passaggio dicembre-gennaio.

Non è riscontrabile nei titoli di Stato o nei bond corporate.

Wall Street a un punto di verifica: i livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del 28 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.069

Nasdaq C.

16.920

S&P500

5.304,7.

Non è cambiato nulla per i nostri algoritmi. Probabile inizio di una fase ribassista se una chiusura giornaliera, seguita poi da quella settimanale, sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.677

S&P500

5.255.

Oggi, se la nostra view si rivelerà corretta si dovrebbe partire spediti al rialzo. In caso contrario, andremo a leggere i supporti dei prezzi per monitorare un’eventuale patttern di inversione.

