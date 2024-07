Vuoi una casa a poco in una meta esotica e dal mare limpido? Ecco quanto costa in Albania

L’Albania rappresenta una delle ultime frontiere per chi cerca di acquistare una casa al mare a prezzi competitivi. Con una combinazione di bellezze naturali, costi accessibili e potenziali rendimenti elevati, questo paese offre un’opportunità unica per gli investitori immobiliari. Se state cercando un luogo dove il mare cristallino e i paesaggi mozzafiato incontrano prezzi accessibili, l’Albania potrebbe essere la destinazione giusta per voi. Negli ultimi anni, è infatti diventata una destinazione sempre più popolare per gli investimenti immobiliari, grazie alle sue splendide coste e ai prezzi competitivi. Se state pensando di acquistare una casa al mare in questo affascinante paese balcanico, è utile sapere quanto può costare un investimento di questo tipo.

Secondo le ultime statistiche, il prezzo medio per un immobile in Albania è di circa 1.552 euro al metro quadro. Tuttavia, i costi variano notevolmente a seconda della località specifica e del tipo di proprietà. Le aree costiere sono particolarmente ambite, con città come Saranda, Valona e Dhermi che attirano molti acquirenti sia locali che internazionali.

A Saranda, una delle mete più popolari sulla costa ionica, i prezzi per gli appartamenti con vista mare partono da circa 1.000-1.200 euro al metro quadro, ma possono facilmente salire fino a 2.000 euro al metro quadro per proprietà di lusso o situate in posizioni particolarmente privilegiate. Valona, altra città costiera di grande attrattiva, offre prezzi leggermente più bassi, con un costo medio di circa 1.500 euro al metro quadro. Anche qui, le proprietà di fascia alta possono raggiungere cifre più elevate, specialmente nelle aree più esclusive.

Negli ultimi anni, tante persone hanno scelto di acquistare una casa vacanze in Albania. Dietro questa scelta ci sono sicuramente dei motivi ben ponderati. A breve ti illustreremo quali sono, al di là dei prezzi molto convenienti.

Perché acquistarne una

Vuoi una casa a poco in una meta esotica e dal mare limpido? L’Albania è sicuramente il Paese ideale. Lì l’investimento in proprietà immobiliari non solo è accessibile, ma offre anche potenziali rendimenti interessanti. Con l’aumento del turismo, c’è una crescente domanda di affitti a breve termine nelle zone costiere, il che può tradursi in un buon ritorno sugli investimenti per gli acquirenti. Molti investitori stranieri sono attratti dalla prospettiva di acquistare a prezzi bassi oggi e beneficiare dell’apprezzamento del valore nel futuro.

