Vuoi apparire sempre fine e raffinata? Segnati i 5 grossolani errori da evitare secondo la youtuber Elena Tee

Per apparire donne di classe, sempre eleganti e raffinate, è bene consocere alcune regole base di bon ton. Leggi questo articolo per scoprire, o ricordare, alcune buone maniere che ti faranno apparire sempre una donna fine.

Tutti vogliamo dare un bella impressione di noi. Ci teniamo ad essere in forma e vogliamo sempre apparire al meglio agli occhi degli altri. Ognuno di noi, di certo, ha un proprio stile, dettato sia da caratteristiche fisiche che dalla personalità. Ci sono infatti donne molto sobrie, che amano vestire in modo classico e che si limitano ad un trucco leggero. Altre, invece, hanno uno stile un po’ più appariscente non solo nel vestiario, ma anche nel colore e/o nel taglio dei capelli.

Tuttavia, se vuoi apparire sempre fine e raffinata, occorre conoscere alcune regole base. E chi meglio di Elena Tee può dare preziosi consigli in tal senso?

L’esperta Elena Tee

Elena Tee (all’anagrafe Tarantola) è un punto di riferimento su You Tube e sui Social per tutto ciò che riguarda l’eleganza femminile, il bon ton e l’auto-miglioramento. Con fare pacato e raffinato, dà consigli sulla cura personale, su come comportarsi in svariate occasioni, sulla consapevolezza di sé e sul sapersi conquistare.

Qualcuno pensa che i consigli di Elena Tee siano etichette delle donne di altri tempi ma, in realtà, come lei stessa ha avuto modo di dire, sono codici di comunicazione validi ancora oggi, sia per le donne che per gli uomini. Nei suoi video, Elena Tee fornisce indicazioni gratuite per raffinarsi. Ella infatti ritiene che la bellezza e l’estetica di un gesto possiedono canoni oggettivi.

Vuoi apparire sempre fine e raffinata? Non fare questi errori!

La regola base per apparire fini ed eleganti è quella di avere un’immagine composta, sobria e discreta. Dunque, per quanto riguarda l’abbigliamento, evitare troppi loghi in bella vista. Il bon ton concede un logo in evidenza, che può essere la fibbia della cintura o un dettaglio della borsa. Il resto dell’outfit deve rimanere poi molto discreto. Esporre troppi marchi e firme è decisamente pacchiano perché significa ostentazione.

L’eleganza però non si limita al solo abbigliamento. Quando si è in luoghi pubblici, occorre poi sapersi anche comportare in maniera discreta. Ad esempio, è bene parlare con un tono di voce pacato. Mai urlare sguaitamente, sia con altre persone che al telefono.

Capelli e manicure delle donne eleganti

Potremmo riassumere il senso di raffinatezza nelle parole “naturalezza” ed “equilibrio”.

Il colore dei capelli deve infatti essere il più naturale possibile. Al massimo ravvivato e reso più luminoso da qualche schiaritura, effetto molto naturale. Sono molto belli ed eleganti anche i capelli bianchi, purché adeguatamente curati e resi lucenti grazie a prodotti e trattamenti ad hoc. Lo stesso vale per la manicure. Anzitutto, le unghie delle mani devono essere ben curate e mai troppo lunghe, “effetto strega”. Massima naturalezza e sobrietà anche nella scelta del colore di smalto.

Ultimo consiglio, ma non per ordine di importanza, dell’esperta Elena Tee. Ok ai ritocchini, ma senza esagerare!

