Fondo delle pentole macchiato: prova i trucchetti più efficaci per far tornare a splendere le pentole

Capita spesso di notare delle macchie sul fondo delle pentole. I motivi della loro formazione sono vari ma eliminare il problema è piuttosto semplice. Leggi come fare.

Pentole e padelle sono utensili di uso quotidiano. A causa di un uso non sempre corretto e del passare del tempo, queste possono rovinarsi. Ma non bisogna subito disperare! A tanti problemi e disguidi casalinghi, infatti, ci sono semplici ed efficaci soluzioni naturali. Se abbiamo bruciato il sugo o l’arrosto, ad esempio, possiamo disincrostare pentole e tegami con una soluzione naturale davvero portentosa. Per pulire invece il piano ad induzione, basta del semplice succo di limone. È cosa abbastanza diffusa il fatto che sul fondo delle pentole si formino macchie e aloni. In base a come le si guardano, queste assumono colorazioni diverse, in genere una pluralità cromatica che ricorda l’arcobaleno. Ma vediamo nello specifico quali sono le cause e i modi per porre rimedio al fastidioso problema.

Fondo delle pentole macchiato: ecco le principali macchie che si formano nelle pentole

Di solito, gli aloni blu-violacei, tendenti anche al verdognolo, sono causati da alcuni ingredienti usati per cucinare, in primis dall’amido che si trova in pasta e riso.

Per rimuovere questo genere di macchie basta strofinare le parti interessate utilizzando un panno morbido imbevuto con aceto o succo di limone.

Se invece le macchie sono più tendenti al bianco o dorate, magari accompagnate anche da puntini bianchi o rossi al centro, la causa è da ricondurre al sale rimasto indisciolto.

Quando si cucina, bisogna ricordare di aggiungere il sale soltanto nel momento in cui nell’acqua (o altro liquido) è molto calda o addirittura ha già raggiunto il punto di bollore.

Macchie bianche, invece, quasi sempre dipendono dal grado di durezza dell’acqua. Significa che stiamo usando un’acqua troppo calcarea.

Infine, se per errore, si lascia una pentola vuota sul fuoco acceso, è molto facile che compaiano macchie bronzo-dorate.

L’ingrediente speciale per rimuovere gli aloni arcobaleno dalle pentole

Torniamo ora al problema più comune e diffuso del fondo delle pentole macchiato, ovvero quello degli aloni multi color. In questo caso, consigliamo di usare l’acido citrico.

Basta riempire il fondo della pentola con dell’acqua tiepida e aggiungere alcuni cucchiai di acido citrico. Mettere quindi sul fuoco e, quando l’acido citrico sarà ben disciolto e la soluzione riscaldata, togliere dal fuoco e far raffreddare. A questo punto, strofinare usando una spugna morbida.

Se non si avesse l’acido citrico, una valida alternativa è il limone. Basta tagliare a metà un limone e strofinarvi le macchie. Lasciare in posa alcuni minuti e poi risciacquare con abbondante acqua corrente.

Anche l’aceto agisce più o meno allo stesso modo ma, trattandosi di un prodotto un po’ più aggressivo rispetto ai 2 metodi appena citati, sarebbe meglio evitarlo.

Lettura consigliata

Ricordate la Zingara della temutissima Luna Nera? Ecco che fine ha fatto Cloris Brosca