Una vacanza in Salento è un’ottima scelta per chi cerca spiagge incantevoli, buon cibo e cultura. Tuttavia, il costo del soggiorno può variare a seconda del periodo, del tipo di alloggio e delle attività scelte.

Vuoi andare in vacanza in Salento? Ecco quanto si spende e come pagare di meno

Durante l’alta stagione (luglio e agosto), i costi possono aumentare sensibilmente. Per una famiglia di 4 persone, si può spendere tra i 2.000 e i 3.000 euro per una settimana, includendo alloggio, pasti e attività. Le case vacanza rappresentano un’alternativa più economica agli hotel, con prezzi che vanno dai 400 agli 800 euro a settimana, a seconda della posizione e dei servizi offerti . Mangiare fuori può costare in media 15-25 euro a persona per un pasto completo, ma si può risparmiare scegliendo ristoranti locali o agriturismi.

Come risparmiare

Viaggia fuori stagione: I prezzi degli alloggi scendono notevolmente a giugno e settembre, offrendo lo stesso mare cristallino senza la folla. Una casa vacanza, ad esempio, può costare fino al 50% in meno fuori dai mesi estivi principali . Scegli alloggi alternativi: Oltre alle case vacanza, è possibile optare per campeggi o bed & breakfast, che offrono un’esperienza autentica a prezzi più contenuti. Prenotazioni anticipate: Bloccare le sistemazioni con largo anticipo può garantire sconti interessanti, soprattutto su piattaforme come CaseVacanza.it, che propone offerte last minute o per prenotazioni anticipate. Mezzi di trasporto: Noleggiare un’auto può essere costoso, ma scegliere i trasporti pubblici o soluzioni condivise, come il car sharing, può ridurre le spese per gli spostamenti. Inoltre, molti dei borghi salentini sono facilmente raggiungibili anche con gli autobus locali. Attività gratuite: Partecipare a eventi locali, come sagre e feste di paese, o godere delle numerose spiagge libere, ti permetterà di divertirti senza spendere troppo.

Vuoi andare in vacanza in Salento? Ecco quanto si spende e come pagare di meno? In sintesi, una vacanza in questa zona può essere adattata a diverse esigenze di budget, e con un po’ di pianificazione e scelte oculate, è possibile godersi questo angolo di paradiso senza svuotare il portafoglio.

