Vuoi acquistare casa in Italia? Ecco il prezzo medio di un immobile e le regioni più economiche di tutte

Acquistare casa in Italia è uno degli obiettivi più comuni per molte famiglie e investitori. Tuttavia, i prezzi degli immobili variano significativamente a seconda della zona geografica, delle dimensioni e delle condizioni dell’abitazione. Se stai cercando di capire quanto potrebbe costare un immobile, ecco una panoramica sui prezzi medi in diverse aree del paese.

Vuoi acquistare casa in Italia? Ecco il prezzo medio di un immobile

Secondo i dati più recenti, il prezzo medio al metro quadro di un immobile in Italia si attesta intorno ai 2.000 euro. Tuttavia, questo dato generale nasconde importanti differenze tra le diverse regioni e città. Nelle grandi metropoli e nelle aree di maggior prestigio, come Milano e Roma, i prezzi sono nettamente superiori, mentre nelle zone meno centrali o nelle aree rurali è possibile trovare soluzioni decisamente più economiche. Dunque, vuoi acquistare casa in Italia? Per risparmiare potresti comprarla in una delle regioni più economiche. Ecco quali sono.

Le regioni più economiche

Se il budget è limitato, ci sono diverse aree in Italia dove i prezzi sono più contenuti. Le regioni del Sud Italia, come la Calabria e la Basilicata, offrono immobili a un costo medio di circa 1.000 euro al metro quadro, con punte ancora più basse nelle zone rurali o periferiche. Anche in alcune aree della Sicilia e della Sardegna è possibile trovare soluzioni a prezzi vantaggiosi, soprattutto nelle zone interne meno turistiche.

Le città più costose

Le grandi città italiane sono notoriamente le più care per l’acquisto di un immobile. Milano è al vertice della classifica con un prezzo medio di 5.000 euro al metro quadro, che può facilmente superare i 10.000 euro nelle zone più esclusive come il Quadrilatero della Moda. Anche Roma si mantiene su prezzi elevati, con un costo medio di circa 3.500 euro al metro quadro, con picchi nelle zone centrali come il Tridente o Parioli.

Firenze e Venezia seguono a ruota, con costi che si aggirano intorno ai 4.000 euro al metro quadro per gli immobili situati nei centri storici. Anche città come Bologna e Torino mostrano prezzi superiori alla media nazionale, ma più accessibili rispetto a Milano o Roma, con una media rispettivamente di 3.000 euro e 2.500 euro al metro quadro.

Differenze tra nuovi e vecchi immobili

Un altro fattore da considerare è se si sta acquistando un immobile nuovo o uno già esistente. Le nuove costruzioni tendono ad avere prezzi superiori, soprattutto grazie alla qualità delle finiture, alle certificazioni energetiche elevate e all’innovazione tecnologica. Al contrario, le abitazioni più datate, soprattutto se necessitano di ristrutturazioni, possono essere acquistate a prezzi inferiori, offrendo un potenziale risparmio a chi è disposto a investire in lavori di ammodernamento.

