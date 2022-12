Uno strepitoso ma poco conosciuto film di Natale da guardare la sera sul divano in totale relax

Godiamoci un po’ di relax con un fantastico film di Natale che ci farà innamorare. Ecco la trama e la spiegazione dei personaggi

Con il Natale ormai arrivato, tanti di noi si stanno finalmente godendo il meritato relax. Ci sono alcune persone che hanno puntato tutto sulla fortuna. E sembra che gli astri siano stati molto benevoli con alcuni di noi in particolar modo. C’è chi poi si è dato alla pazza gioia con addobbi e festoni in casa per rendere il proprio appartamento il più adatto possibile alle festività natalizie.

Ma dopo tutta l’euforia dei pranzi, delle cene e delle celebrazioni in famiglia e anche giusto cercare di riposarsi un po’. In questo caso, il modo migliore per farlo e sicuramente stendersi sul divano con una coperta è una tazza di tè caldo e scegliere il film più bello per trascorrere una serata in totale serenità.

Ecco un film che sicuramente ci farà innamorare e che sarà perfetto da guardare per la sera di Natale

Sicuramente, molti di noi durante il giorno di Natale amano non solo stare con i propri cari ma anche prendersi del tempo per sé. E in tanti, essendo appassionati di cinema, scelgono di trascorrere il proprio tempo libero guardando una pellicola che possa farli emozionare.

In questo caso, essendoci tantissimi film di Natale che potrebbero farci impazzire, la scelta può essere piuttosto complicata. Ed è proprio per questo che dovremmo capire quale film può essere effettivamente più adatto ai nostri gusti. E, in questo caso, ce n’è uno in particolare che sicuramente non ci deluderà e che potrebbe davvero farci trascorrere una serata speciale in totale relax. Parliamo di “Fanny e Alexander”.

Ecco la trama meravigliosa di “Fanny e Alexander”

“Fanny e Alexander” è un film che risale al 1982. La pellicola, diretta da Ingmar Bergman, aveva addirittura vinto quattro premi Oscar. E aveva ottenuto sei candidature.

Il film si svolge il Svezia, all’inizio dello scorso secolo, precisamente nel 1907. La trama ruota attorno gli Ekdahl, una famiglia borghese che sta festeggiando insieme il Natale. Il tutto è reso interessantissimo dal fatto che viene raccontato attraverso la percezione di due bambini: Fanny e Alexander appunto, figli di Oscar.

Uno strepitoso ma poco conosciuto film di Natale che ci terrà letteralmente incollati allo schermo

Durante il film, vedremo come una malattia colpirà Oscar e porterà la madre di Fanny e Alexander a sposarsi con un pastore. Da qui, inizieranno delle vicende pesanti ma avvincenti per i due piccoli protagonisti che lo spettatore potrà seguire con estrema passione. Dunque, ecco uno strepitoso ma poco conosciuto film di Natale che sicuramente ameremo e che ci farà riflettere sulla vita, sul cambiamento e su ciò che davvero conta.