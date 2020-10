Scadrà nel mese di gennaio del 2022, ha un valore nominale pari a 6 milioni di euro e garantisce un rendimento annuo del 5%. La cedola è semestrale. Di cosa parliamo? Di un minibond che ha come collaterale niente poco di meno che una forma intera di Parmigiano Reggiano. Il prodotto finanziario è quotato sull’ExtraMot di Borsa Italiana ed è stato emesso per la prima volta nel 2016 da una cooperativa modenese che si chiama 4 Madonne Caseificio dell’Emilia. Da sola la cooperativa copre quasi il 2% della produzione mondiale di Parmigiano! Non male, vero? Sicuramente un investimento interessante per le tue tasche e per il palato.

Il Parmigiano Reggiano viene dunque usato dalla cooperativa come collaterale per un importo pari al 120% del valore dell’emissione.

Ma che cos’è un collaterale?

Una garanzia collaterale può essere considerata come una sorta di pegno, a favore dell’investitore o del finanziatore. Lo strumento serve, appunto, come garanzia sul credito. Solitamente, una garanzia collaterale offre tassi di interesse molto favorevoli alla scadenza. Nel caso del Parmigiano, offre opportunità in termini di stagionatura! In questo caso siamo infatti di fronte ad un pegno di tipo rotativo, nel senso che se una forma è arrivata alla stagionatura, viene venduta e sostituita da una che invece è relativamente più giovane.

Attualmente, se si pensa ai tipi principali di garanzia collaterale, ne vengono in mente cinque: beni di consumo, attrezzature aziendali, prodotti agricoli, scorte e azioni e obbligazioni.

Un investimento interessante: per le tue tasche e per il palato

Non è la prima volta. Da tempo Credem, l’istituto di credito emiliano, concede ai propri clienti di utilizzare garanzie reali per aprire un conto corrente. Tra queste garanzie spesso troviamo, appunto, il parmigiano, ma anche il Prosciutto di Parma.

Non c’è mai fine alle sorprese, alle novità e alle curiosità. Se doveste essere interessati al prodotto o eventualmente ad una forma di parmigiano, l’Isin è IT0005159543. Lo strumento è accessibile ai soli investitori professionali.