Ultime tendenze moda di quest’anno: come risparmiare e indossare look alla moda low cost

Vuoi vestirti alla moda ma non hai soldi da spendere? Se sei al verde eccoti qualche dritta per cambiare look spendendo pochi soldi!

Le tendenze cambiano velocemente, ma il desiderio di essere alla moda non passa. Creare look interessanti ed eleganti è facile quando hai tanti soldi da spendere. Ma stare al passo con la moda e creare look da imitare non è semplice senza svuotare il portafoglio. Se vuoi sapere come vestirti bene con un budget limitato, eccoti qualche dritta! Vediamo quali sono le tendenze più in voga del momento e come replicarle con capi low cost ed economici.

Ultime tendenze moda di quest’anno, quali sono al top

Partiamo dalle tonalità pastello, molto di tendenza anche fuori stagione. Le tonalità pastello sono un vero e proprio must-have quest’anno. Dal rosa polveroso al lavanda delicato, queste tinte morbide si stanno facendo spazio nei guardaroba di tutte le fashioniste. Trova abiti, bluse e accessori in queste sfumature per un look romantico e raffinato. Poi ritroviamo lo stile degli anni ’90 che sta vivendo una rinascita, soprattutto in chiave mix and match. T-shirt oversize con gonne plissettate o pantaloni baggy con una giacca aderente, ad esempio. E per finire, le stampe animalier che tornano a spopolare con fantasie selvagge e audaci. Non solo nei capi d’abbigliamento, ma anche negli accessori e nelle scarpe.

Come creare look sconvolgenti senza spendere una fortuna

Parti dai mercatini dell’usato e dai negozi vintage, potresti trovare delle gemme a poco prezzo. Ad esempio, non comprare jeans nuovi, piuttosto opta per dei denim riciclati. Lo stile trasandato e consumato di un vecchio jeans è tra i più gettonati. Fruga nell’armadio di tua mamma o di tua sorella, di sicuro troverai qualcosa da utilizzare. Un altro modo per risparmiare ma avere capi sempre da urlo sono gli outlet. Sfrutta i saldi di fine stagione per comprare pezzi chiave a prezzi davvero convenienti. I capi basici ma griffati non passano mai di moda e puoi abbinarli a quello che vuoi.

Non fare shopping solo online!

Certo su internet hai una varietà infinita di possibilità a prezzi stracciati. Ma a volte il negozietto della tua città può stupirti, soprattutto se ha del made in Italy. Le sartorie che producono capi per brand famosi sono sparse per tutta Italia. Potresti avere la stessa qualità alla metà del prezzo, anche se senza marchio.

Insomma, queste sono alcune delle ultime tendenze di moda di quest’anno. Con un po’ di ricerca e creatività, è possibile creare look incredibili con capi economici. Se ancora non hai trovato il tuo stile, prova a seguire qualche influencer di moda. Osserva i loro look e prova a riprodurli con pezzi economici e second hand.

