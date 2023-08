Come conservare i pomodori per l’inverno e risparmiare: ecco come fa Benedetta Rossi in soli 20 minuti

I pomodori sono il frutto dell’estate. Basti pensare che a persona, in Italia ne mangiamo circa 15 chili l’anno. Questo dato non dovrebbe stupirci: il pomodoro è un ortaggio estremamente versatile. Con esso, infatti, possiamo realizzare la salsa per condire i primi piatti, ma anche deliziosi antipasti e contorni.

Sfortunatamente, la stagione dei pomodori è piuttosto breve e va da metà giugno a fine settembre.

Ecco perché potrebbe essere una buona idea pensare di conservare i pomodori per l’inverno.

Farlo è davvero molto semplice ed oggi vogliamo consigliarti la ricetta della famosa food blogger Benedetta Rossi.

Tutto ciò che ti serve sono i pomodori e poco altro. Vuoi saperne di più? In questo caso, non ti resta che continuare a leggere!

Come conservare i pomodori per l’inverno: ecco che cosa ti serve

Oggi ti sveliamo come preparare i pomodori arrosto e per farlo ti occorreranno solo 4 ingredienti.

– 1 kg di pomodori;

– 3 spicchi d’aglio;

– sale fino q.b.

– rosmarino q.b.

Come vedi bastano davvero pochi ingredienti. Devi sapere che uno dei pregi di questa ricetta è che non ti servirà il forno. Infatti, per prepararli ti occorrerà soltanto una bistecchiera. Se non ne possiedi una potrai usare il barbecue o una piastra in ghisa: il risultato sarà comunque eccellente. Vediamo adesso come fare.

Non è mai stato così semplice: bastano soli 2 passaggi

I pomodori arrosto si preparano molto velocemente. Il primo step consiste nel togliere il picciolo ai pomodori. Dopodiché lavali con cura e tagliali a metà.

Ti consigliamo di usare pomodori piccoli come ad esempio i datterino, i pachino oppure i ciliegini perchè hanno un sapore più delicato.

Sistema i pomodori tagliati a metà su una graticola con la buccia verso il basso.

A questo punto, non ti resta che condirli prima della cottura. Dunque, crea un trito realizzato con rosmarino, sale e aglio e cospargilo sui pomodori.

L’ultimo passaggio è la cottura. Falli cuocere sulla bistecchiera per circa 20 minuti senza mai girarli.

La buccia dovrà risultare leggermente bruciacchiata, mentre la polpa appassita.

Come conservare i pomodori e usarli in cucina

Abbiamo scoperto come conservare i pomodori per l’inverno, anche se nulla ti vieta di mangiarli subito dopo averli conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Se vuoi consumarli nei mesi che verranno, riponili in una teglia di alluminio rivestita da carta da forno senza sovrapporli. Copri la teglia e mettila nel freezer. Attendi almeno 2 settimane prima di consumarli una volta congelati e potrai usarli per i 6 mesi successivi.

Questi pomodori diventano un ottimo contorno per carni e pesce. Puoi anche realizzare un pesto a base di pomodori secchi e condire così la pasta o dei crostini per un aperitivo sfizioso. Hai mai provato a usarli per un insalata caprese diversa dal solito o per insaporire brodo o insalate? Il risultato potrebbe sorprenderti.