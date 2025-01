Trump Media, azioni salgono dell’8% dopo l’annuncio di Trump di entrare nei servizi finanziari, è il momento di investire?

Le politiche di Donald Trump continuano a scuotere il mondo finanziario, ed è boom della “patriot economy”; potrebbe essere il caso di cavalcare quest’onda e investire nella nuova fintech? Tutte le ultime novità.

Il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato un’altra rivoluzione nel comparto criptovalute, e non solo; ieri (mercoledì 29 gennaio 2025) il CdA di Trump Media, proprietaria del Social Truth nonché del servizio di streaming annesso Truth +, ha approvato una nuova strategia che include l’ingresso nei servizi finanziari e corposi investimenti.

Ha annunciato l’avvio della nuova piattaforma Truth.Fi con lo stanziamento di 250 milioni di dollari tramite un partner d’eccellenza, il Big della finanza Charles Schwab. La società intende allocare questi fondi in varie opzioni di investimento, tra cui ETF, Bitcoin e altre criptovalute.

Nuova opportunità di investimento grazie a Truth.Fi?

Oggi gli investitori hanno l’opportunità di valutare se investire in Trump Media & Technology (DJT). Il suo prodotto principale, il Social Truth, compete direttamente con X di Elon Musk, che tra l’altro ha recentemente annunciato di aver avviato X Money, la nuova piattaforma di servizi finanziari.

Il Presidente degli Stati Uniti, a tempo di record, ha dunque risposto alla sfida, annunciando tramite Trump Media la nascita di Truth.Fi. Il nuovo strumento intende coinvolgere gli americani in “veicoli di investimento che si concentreranno sulla crescita americana, sulla produzione, sull’energia e sulla Patriot Economy”, come alternativa alle grandi banche. La figura di Schwab, in questo contesto, sarà fondamentale come orientamento verso le scelte d’investimento.

Si ipotizza che i prodotti e i servizi di Truth.Fi saranno disponibili già da quest’anno, e non mancano annunci e proiezioni future: Trump ha rilasciato un comunicato in cui stima che “il fatturato medio per utente di Truth Social possa crescere fino a 13,50 dollari entro il 2026“. Il numero di utenti di Truth, che al momento si attesta sui 2 milioni – anche se non vi sono conferme ufficiali – dovrebbe salire a 81 milioni, in aggiunta ai 40 milioni di nuovi utenti su TMTG+, entro la medesima data.

Gli annunci del Presidente degli Stati Uniti hanno fatto salire le azioni di Trump Media and Technology Group dell’8% in brevissimo tempo. Ciò ha solleticato la curiosità degli investitori, che ora si stanno chiedendo se credere nella crescita della società.

Quali sono le incognite su Truth.Fi e sull’andamento delle azioni

Di contro, gli esperti ricordano che la piattaforma potrebbe incontrare difficoltà a raggiungere grandi numeri a causa della mancata esperienza. Sottolineano che il confronto con le conformità normative e coi competitori potrebbe essere un ostacolo di non poco conto.

Gli analisti considerano i titoli Trump Media and Tech (DJT) altamente volatili. Dando uno sguardo al passato, hanno regalato pessime performance, crollando di oltre il 70% nel 2022 e mostrando solo un lieve rialzo del 16,7% nel 2023. Si tratta dunque di un tipo di investimento rischioso, nonostante il rally positivo nel breve periodo. Non in ultimo, le azioni di Trump Media potrebbero sollevare preoccupazione circa il conflitto d’interesse da parte del Presidente Trump.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.