Truffa del doppio SPID: identità a rischio e conti correnti svuotati, ecco come evitarla

Lo SPID è la credenziale digitale richiesta per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione. Una nuova truffa, tuttavia, minaccia tutti gli utenti e consente ai malintenzionati di rubare dati e informazioni personali. Grazie al furto di identità, i ladri possono accedere ai portali amministrativi ufficiali, come quello dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate, e mettere le mani su pensioni, prestazioni economiche e rimborsi fiscali.

La vicenda è stata denominata “truffa del doppio SPID“, perché chi entra in possesso dei documenti di un cittadino può tranquillamente attivare un secondo profilo SPID a suo nome, con un altro gestore, ma cambiando email e numero di telefono. Le vittime, in pratica, non si accorgono che è stato creato un secondo account con le proprie informazioni anagrafiche.

Spesso, purtroppo, la creazione di appositi strumenti digitali per i cittadini non è accompagnata da un’adeguata informazione; per tale motivo, è fondamentale aggiornarsi costantemente e conoscere le tecniche per tutelarsi.

Truffa del doppio SPID: come agiscono i criminali?

La truffa del doppio SPID è una delle più pericolose attualmente in circolazione e sta scatenando il panico tra tantissimi utenti. È possibile a causa di una grave falla nel sistema di creazione dello SPID. La legge, infatti, consente l’attivazione simultanea di più credenziali digitali, con provider differenti; i diversi gestori, tuttavia, non comunicano tra loro.

Se, dunque, un terzo soggetto apre uno SPID a nome di un altro, il malcapitato non riceve alcun avviso da parte del gestore dell’identità digitale. Di conseguenza, il cittadino titolare del primo SPID continua a usarlo non notando alcuna anomalia e inconsapevole che è stato creato un secondo account con un diverso provider. Proprio quest’ultima identità viene usata dai truffatori per accedere ai servizi pubblici e rubare pensioni, bonus e rimborsi.

In base a quanto sostenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, attualmente mancherebbe una piattaforma centralizzata per l’accertamento della presenza di altri SPID attivi legati al proprio codice fiscale.

I trucchi per scongiurare la truffa

Poiché non esiste un apparato normativo in grado di tutelare i cittadini, è necessario che siano gli stessi interessati ad avere precisi accorgimenti, diretti alla prevenzione delle frodi. In particolare: