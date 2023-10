Trionfo di Stellantis nel premio “Auto Europa 2024”, qual è la macchina vincitrice e quanto costa

Grande soddisfazione da parte del gruppo Stellantis per quanto accaduto qualche giorno fa presso l’Auditorium Bosch di Milano. Infatti, la holding che mette insieme prestigiosi marchi come Fiat, Chrysler, Citroën e Peugeot ha vinto il premio “Auto Europa 2024”.

Un riconoscimento che va a premiare le migliori vetture prodotte e vendute in Europa, considerando requisiti come l’innovazione, la qualità e il design. Una manifestazione che ha raggiunto la 38esima edizione, considerata tra le più importanti del mondo dell’automotive.

A spiccare il fatto che molte delle macchine partecipanti sono elettriche. Un’ulteriore dimostrazione di quanto questo sia il futuro, nonostante lo scetticismo persistente nel nostro paese.

Come funziona “Auto Europa 2024”? Il premio è indetto dall’Uiga (Unione Italiana Giornalisti Automotive) e riunisce il parere di tre giurie. Quello degli organizzatori dell’evento, quello degli opinion leader, 150 addetti ai lavori tra giornalisti ed esperti di settore, e quello della giuria popolare.

Un riconoscimento storico

A vincere è stato il SUV Jeep Avanger, il primo 100% elettrico. La sua particolarità, che rende orgoglioso il nostro paese, è che è stato disegnato a Torino. Prodotta in Polonia, questa vettura ha battuto le altre sette finaliste in gara. Dacia Jogger Hybrid, Peugeot 408, Renault Austral, Audi Q8 e-tron e Bmw Serie 5.

Non solo il premio finale “Auto Europa 2024” per il gruppo Stellantis, guidato da John Elkann. Infatti, il riconoscimento della giuria popolare, tramite i voti arrivati via internet, ha decretato la vittoria della Fiat 600e. Mentre quello degli opinion leader ha sancito la vittoria della Peugeot 408. Perché allora ha vinto il Suv? Semplice, nella suddivisione dei voti decisivi per la vittoria finale, il giudizio dell’Uiga ha un valore più alto, circa il 70%.

Trionfo di Stellantis nel prestigioso e ambito premio “Auto Europa 2024”

Al di là del mero calcolo matematico, la vittoria del SUV Jeep Avanger è un’ulteriore soddisfazione per una macchina che è giunta già al suo undicesimo riconoscimento. Tra cui l’ambitissimo “Car of the year 2023”.

Un prodotto capace di soddisfare al meglio la clientela europea, ma anche il mercato americano. Costa più di 40 mila euro nella sua versione totalmente elettrica. Con un anticipo di 10.859 e una rata finale di 19.743 euro, si può acquistare fino al 31 ottobre con 47 rate da 239 euro al mese.

Ha sancito il trionfo di Stellantis nel premio “Auto Europa 2024” e può essere una bella idea per chi vorrà cambiare la propria vettura il prossimo anno. Ideale sia per chi viaggia in città, sia per chi è chiamato a spostamenti lunghi, visto che ha un’autonomia di circa 400 chilometri.

SUV Jeep Avanger è uno dei prodotti di punta di Stellantis per il biennio 2023 e 2024, con un’importante risposta che si attende sia dal mercato italiano che da quello americano.