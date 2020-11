La complessità dei rapporti umani è incredibile quanto affascinante. Non solo le nostre impressioni ed emozioni cambiano a seconda delle persone, ma anche rispetto alla considerazione di noi stessi. Una determinata persona, infatti, può sembrarci terribilmente sgradevole in un certo periodo della nostra vita, per poi, invece, costruirci un rapporto fraterno.

Crescita vuol dire cambiamento e, dunque, anche i rapporti di amicizia e di amore sono in continua evoluzione.

I comportamenti degli amici

I motivi per cui un conoscente può sembrare antipatico sono molteplici. Ma il più delle volte, a meno che non ci sia un passato burrascoso, si tratta più di una prima impressione.

Molto spesso alla domanda che ci viene posta sul perché non ci piace quella persona, le risposte che diamo sono incerte e non specifiche. Questo perché si tratta di un sentimento primordiale, e capirlo può essere più utile di quanto si pensi.

Ecco, dunque, tre consigli per sopportare una persona che si considera odiosa e antipatica.

Per capire se effettivamente è così, il consiglio è quello di notare l’atteggiamento di coloro vicino a noi e all’altra persona. In questo modo è possibile capire se l’altro attua comportamenti effettivamente fastidiosi, oppure se si tratta di una nostra suggestione.

L’esame di coscienza

Un altro consiglio utile è quello di analizzare il proprio comportamento. Il sapersi leggere e capire è una delle qualità più belle in un essere umano. Se si è in grado di capire il perché quella persona ci dà così fastidio, potremmo scoprire che si tratta di un nostro limite, e non suo.

È giusto sottolineare, tuttavia, che non è sempre questo il caso, ma solo grazie a quest’analisi potremmo essere sicuri.

Infine, per quanto sia assolutamente normale che alcune persone ci stiano antipatiche, in alcuni casi dovremmo per forza imparare a conviverci. Il trucco è quello di sopportare il più possibile ma, allo stesso tempo, ponendo a noi, e a lei, dei limiti, e di non fingere che non vi sia astio.

Semplici ma efficaci, ecco, dunque, i tre consigli per sopportare una persona che si considera odiosa e antipatica.