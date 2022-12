Trasferirsi a 2 ore dall’Italia per avere la pensione detassata e vivere vicino al mare con clima mite

Per i pensionati italiani è sempre più difficile vivere in Italia. La pressione fiscale, infatti, rende il potere di acquisto delle pensioni sempre minore. E i pensionati faticano sempre di più ad arrivare a fine mese. E proprio per questo motivo molti decidono di mollare tutto e trasferirsi all’estero. In luoghi dove la fiscalità sia meno pesante e dove la pensione risulti essere più alta perché meno tassata. Scopriamo perché moltissimi scelgono Malta come meta per la loro vita.

Sempre più spesso i pensionati italiani si trovano in difficoltà economica anche a causa delle tasse troppo alte da pagare. La pensione, infatti, viene erosa dalla tassazione troppo pesante. E proprio questo spinge moltissimi anziani a lasciare il Paese natio alla ricerca di un luogo dove la pensione possa avere un potere di acquisto più alto. Per chi vuole trasferirsi all’estero la cosa fondamentale da prendere in considerazione non è solo la fiscalità. A contare, infatti è anche il clima e il costo e la qualità della vita. Trasferirsi a 2 ore dall’Italia per avere la pensione più alta è la scelta di molti. Vediamo perché e la meta da scegliere.

Un’isola da favola vicina all’Italia

Il problema principale per chi lascia l’Italia è quello di lasciarsi alle spalle gli affetti. E trovare un posto che permetta di tornare spesso in patria a rivedere figli e nipoti sarebbe l’ideale. Sotto questo punto di vista Malta potrebbe essere la meta perfetta. A sole due ore di volo dall’Italia è il Paese ideale in cui pensare di trasferirsi.

Premettendo che non ha un sistema di tassazione agevolata per i pensionati che si trasferiscono dall’estero, comunque conviene. Perché ha un sistema fiscale vantaggioso in cui non ci sono trattenute fiscali o patrimoniali. Ma non ci sono neanche tasse di proprietà come IMU, ICI o TASI. E nel quale l’aliquota massima prevista è del 35% (contro il 43% italiano). Da tenere presente, poiché l’IVA del posto è al 18% (contro quella italiana che è al 22%).

Trasferirsi a 2 ore dall’Italia per avere la pensione più alta

L’idea di trasferirsi per pagare meno tasse sulla pensione, però, deve essere affiancata anche da uno stile di vita migliore. E Malta questo lo può offrire. Si tratta di un’isola che si trova nel mezzo del Mediterraneo e che ha un mare stupendo e clima mite tutto l’anno. Estati sicuramente calde, ma secche, rese sopportabili dalla brezza che proviene dal mare. Che rinfresca e tempera l’aria.

Poche piogge in inverno concentrate soprattutto tra novembre e febbraio e autunno e primavera più caldi rispetto ai Paesi vicini. Questo perché lo scirocco che spira dall’Africa tende a riscaldare questi periodi di solito non troppo caldi. Insomma, un clima mite per quasi tutto l’anno.