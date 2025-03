Terna: arriva l’investimento di 23 miliardi di euro per modernizzare la rete elettrica nazionale. È il titolo su cui puntare?

Terna è la società italiana operante nel settore della trasmissione dell’energia elettrica ad altra tensione, tramite i sui circa 75 mila chilometri di linee elettriche. Tra le principali attività del gruppo ci sono anche:

lo sviluppo e l’incremento delle linee elettriche su tutto il territorio nazionale;

la cooperazione per la transizione ecologica;

la predisposizione di soluzioni tecnologiche, sostenibili e green.

La società ha appena pubblicato il Piano di Sviluppo 2025-2034 della rete elettrica italiana, che contempla un insieme di investimenti di circa 23 miliardi di euro, per favorire il ricorso alle energie rinnovabili e implementare il sistema di trasporto della rete, sempre sulla scia del raggiungimento degli standard nazionali ed europei di transizione energetica, indipendenza ed efficienza.

La manovra è stata accolta con grande entusiasmo dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato come sia fondamentale migliorare “l’ossatura” della rete elettrica italiana, al fine di soddisfare la domanda dei cittadini e delle imprese.

L’ambizioso Piano Terna per rilanciare la rete elettrica italiana

Il Piano di Terna prevede un incremento degli investimenti del 10% nel prossimo decennio, come ha indicato l’Amministratrice Delegata, Giuseppina Di Foggia. Gli interventi permetteranno agire su vari fronti:

aumentare e migliorare la capacità di scambio dell’energia, arrivando a quota 39 gigawatt rispetto agli attuali 16;

incrementare del 40% la capacità di trasporto con gli altri Stati;

tagliare le emissioni di anidride carbonica di circa 2.000 kt/anno entro il 2030 e di 12.100 kt/anno entro il 2040.

La società è, inoltre, impegnata nella realizzazione di progetti molto importanti, che vedono la costruzione di elettrodotti sottomarini. Nel dettaglio, entro il 2030 verranno inaugurati:

il Tyrrhenian Link , che collegherà la Sicilia alla Campania e alla Sardegna a 500 kV;

, che collegherà la Sicilia alla Campania e alla Sardegna a 500 kV; l’ Adriatic Link , che unirà a 1.000 MK l’Abruzzo e le Marche;

, che unirà a 1.000 MK l’Abruzzo e le Marche; l’ elettrodotto Bolano-Annunziata , che unirà la Sicilia e la Calabria;

, che unirà la Sicilia e la Calabria; l’elettrodotto Colunga-Calenzano, tra le province di Bologna e Firenze.

Per quanto riguarda il settore internazionale, il Piano di Terna contempla:

il Sa.Co.I.3 , il collegamento tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana;

, il collegamento tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana; l’ Elmed , l’unione energetica tra l’Italia e la Tunisia;

, l’unione energetica tra l’Italia e la Tunisia; la costruzione di due cavi sottomarini da 250 km e con una potenza fino a 1.000 MW tra l’Italia e la Grecia.

Quotazioni Terna in rialzo grazie alle energie rinnovabili: è il titolo da tenere sott’occhio

Terna è quotata sull’FTSEMib e, nelle ultime sedute, sta registrando un trend positivo. Attualmente, è in rialzo dello 0,51% a 7,948 euro. Potrebbe essere il momento perfetto per puntare su questo titolo, se si guarda anche in ottica di transizione energetica e fonti rinnovabili.

Secondo i dati pubblicati dalla società, nel mese di febbraio 2025, la produzione di energia elettrica in Italia ha coperto il 29,1% della domanda di rinnovabili. Nel dettaglio, la produzione del fotovoltaico ha subito un rialzo del 10,4% e la produzione termica del 21,3%. Sono, invece, calate le fonti idriche (-7,5%), le eoliche (-44,4%) e la geotermica (-6,2%). Si tratta di informazioni fondamentali, se comparate con la riduzione della produzione del carbone, che ha subito un taglio del 42,3% rispetto al mese di febbraio 2024.

Poiché le richieste di connessione alla rete per gli impianti rinnovabili e per i sistemi di accumulo sono ampiamente aumentate, superando il fabbisogno nazionale, per evitare congestioni è stato ideato il portale T.E.R.R.A. (Territorio, Reti, Rinnovabili, Accumuli), che permetterà a Terna di studiare ciascuna area e individuare la reale quantità di energia rinnovabile consentita. In questo modo, verranno costruite solo le infrastrutture davvero necessarie, per risparmiare e limitare l’impatto ambientale.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.