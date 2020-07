In questo articolo vogliamo analizzare le possibili riforme fiscali in vigore dall’autunno. Ci sono grosse novità in arrivo. Prima però ti consigliamo di leggere il nostro articolo relativo alle dichiarazione del Presidente del Consiglio sul possibile taglio dell’IVA. Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo intende varare una serie di manovre fiscali a partire dall’Autunno. Nei prossimi mesi sentiremo molto parlare di taglio delle tasse e dovremo familiarizzare con il concetto di Cashback e Cashless. Insomma, sul tema tasse, dall’autunno cambia tutto.

Taglio delle tasse e Piano anti-evasione

Il Ministero dell’Economia e Finanza, ha varato un piano anti-evasione basato sulla lotta al contante. La logica che sta muovendo il Governo è che obbligare a pagamenti tracciati riduce al minimo l’evasione. La diminuzione del cuneo fiscale, infatti, sarà finanziata proprio grazie ai capitali provenienti dall’emersione del nero. La manovra interesserà sia i cittadini sia le imprese: sono previsti tagli alle imposte sul reddito e all’IVA. Ricordiamo che l’IVA è un’imposta indiretta che colpisce i consumi, un suo abbassamento corrisponde alla diminuzione dei prezzi al consumo di moltissime categorie merceologiche per i consumatori.

Attenzione alle tasse, dall’autunno cambia tutto

Le indicazioni del MEF ipotizzano un taglio delle due aliquote più elevate che dovrà essere associato a due nuovi meccanismi. Il Cashback , ovvero la possibilità di vedersi restituire una quota di quanto speso se si è utilizzato uno strumento di pagamento tracciato. Il Cashless, appunto. La combinazione di questi due concetti consentirà di abbassare l’IVA solo a chi non utilizza denaro contante. Facciamo un esempio. Un cittadino acquista prodotti alimentari per un totale di 110 Euro (100 Euro oltre Iva al 10%). Paga con uno strumento tracciato come la carta Bancomat e riceve un cashback di 1 euro sul suo conto corrente. In questo modo, solo chi utilizza strumenti di pagamento tracciati, può beneficiare del taglio delle tasse. Le aspettative per l’autunno vedono un taglio alle aliquote fiscali in grado di aumentare i consumi interni. Secondo il gruppo di esperti di Proiezioni di Borsa, il taglio congiunto IVA ed aliquote fiscali potrebbe dare un impulso fondamentale per la ripartenza economica del nostro paese. Restiamo comunque in attesa di vedere cosa accadrà.