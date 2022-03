Tasse bassissime sulle pensioni, pari al 7%, in queste 4 Regioni italiane che hanno adottato il modello fiscale Portogallo

Tutti i pensionati sognano di percepire una pensione più alta, ottenendo un abbattimento del carico fiscale che grava sulle pensioni. In parte, con diverse manovre governative, si è già attuato il taglio al cuneo fiscale sul lavoro dipendente. Tuttavia, le imposte restano sempre troppo alte e l’assegno mensile percepito sempre troppo basso. In proposito, una grande novità, introdotta dal Decreto Sostegni Ter, prevede un radicale taglio dell’imposta in 4 Regioni del centro Italia. Si tratta, in particolare, di quelle colpite dal terremoto. Qui, i pensionati potranno godere di una tassazione al 7%, alla stregua del modello fiscale Portogallo.

Quindi, per questi fortunati pensionati non ci sarà bisogno di emigrare in Portogallo per vivere meglio. Infatti, un modello simile è stato importato in casa loro e potranno goderne, senza doversi spostare e cambiare vita. Tuttavia, questa importante agevolazione non è esente da condizioni. Anzitutto, il Decreto, approvato dal Senato, dovrà ottenere il lasciapassare definitivo alla Camera. Il testo, inoltre, dovrà essere convertito in legge entro il 28 marzo.

Quali sono le Regioni interessate al taglio delle imposte

Abbiamo annunciato che alcuni fortunati pensionati potranno godere di una tassazione al solo 7%. Ciò, se residenti in una delle 4 Regioni interessate dall’iniziativa, che sono Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, l’agevolazione fiscale è prevista anche per i pensionati, residenti all’estero, che si trasferiscono nei comuni terremotati. Il vantaggio fiscale consisterebbe nella possibilità di assoggettare ad imposizione fiscale tutti i redditi esteri. Quindi, tassare non solo quelli da pensione, ma anche tutti gli altri. Di contro, però, si garantiscono tasse bassissime sulle pensioni, con una percentuale del 7%, ben più bassa della aliquota IRPEF media. Una manovra, dunque, dal colore duplice, che mira principalmente a riportare in Italia i capitali emigrati all’estero. Il tutto, prevedendo una sorta di paradiso fiscale nelle Regioni del centro Italia, per i pensionati, in presenza delle indicate condizioni.

Tasse bassissime sulle pensioni, pari al 7%, in queste 4 Regioni italiane che hanno adottato il modello fiscale Portogallo

Ma vediamo come verrà attuata, sul piano pratico, questa iniziativa. Ebbene, essa è già in vigore nelle città del meridione con meno di 20.000 abitanti. Presto si estenderà ai comuni de L’Aquila, colpiti dal terremoto del 2009. Poi, ancora all’Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, in virtù dall’ondata sismica devastante del 2016/2017. L’obiettivo è quello di emulare il modello Portogallo che, grazie alla tassazione favorevole, ha attirato i pensionati di tutto il Mondo. Quindi, se prima le mete per gli anziani erano Portogallo, Grecia, Cipro e Malta, oggi a questo elenco potrebbe subentrare anche l’Italia, grazie a questa manovra.

