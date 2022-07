La crisi è sempre più un grosso problema per tante persone che fanno fatica a pagare anche la spesa più normale. Con l’aumento vertiginoso di tutti i prezzi, delle bollette di gas, luce e della benzina, una famiglia non sa più come fare. Per questo, cerca, in ogni modo, di arrotondare le proprie entrate, come se fosse facile al giorno d’oggi.

Certo, esistono dei lavori che possiamo fare da casa gratis per guadagnare soldi, ma non sempre è possibile. Però, a nostra insaputa, spesso la soluzione ai nostri problemi potrebbe essere nascosta in casa nostra.

Incredibile quanto possano valere questi oggetti che in tanti abbiamo avuto nella nostra infanzia

Perché va bene tentare la sorte, come fanno molti, con il Gratta e Vinci, però, a volte, si può andare sul sicuro aprendo un cassetto. In casa, infatti, potremmo avere oggetti della nostra infanzia che, oltre al valore affettivo, potrebbero averne uno economico.

Dischi del passato, libri, monete, francobolli: tutto ha un prezzo che, venduto online, potrebbe farci ricavare qualche soldo in più. Anche i giocattoli, incredibilmente, hanno un loro mercato. Ad esempio, basta, per dire, fare un giro su eBay. Scopriremo quante persone siano disposte a pagare decine di euro per una scatola gioco di qualche anno fa. Digitando “giochi in scatola vintage” vedremo giochi degli anni ’70-80 venduti tra gli 80 e i 100 euro. E chissà quanti di noi li hanno in cantina o in garage.

Però, in tanti hanno in casa questo oggetto dell’infanzia che ha un valore di mercato ben superiore. Addirittura, ci sono pezzi venduti anche a 7 mila euro. Si tratta della Barbie, la bambola che quasi ogni donna ha avuto da piccola. Ebbene, se abbiamo conservato alcuni modelli di Barbie, potremmo avere una fortuna in casa.

Tanti hanno in casa questo oggetto dell’infanzia senza sapere che potrebbe valere 100.000 euro e perciò faremmo bene a cercare in soffitta per ritrovarlo

Ad esempio, se siamo tra le fortunate a possedere la Barbie e il Castello di Diamanti, ci ritroviamo in casa una bambola da 100 mila euro.

La Barbie del 1959, che si può riconoscere perché ha due piccoli buchi sotto i piedi, vale circa 7 mila dollari; quella Hawaiian degli anni ’70 viene venduta, su alcuni siti, a 150 euro.

La Barbie da collezione Peace & Love 70’s vale oltre 300 euro. La Barbie anni ’70 Twist and Turn ci potrebbe far guadagnare un centinaio di euro. La Bubblecut si aggira sui 70 euro.

Se, invece, avessimo la Barbie Sweet Spring ci interesserebbe sapere che c’è chi la vende a 3 mila euro. Le Barbie vintage anni ’60, comunque, possono avere quotazioni tra i 2 mila e i 6 mila euro su eBay.

Negli anni ’80 c’era la Barbie Cinderella, venduta a 499 euro e la Barbie Ferrari Car a 350 euro. La famosa casa di Barbie si vende a 250 euro. Mentre la più recente Barbie Hollywood Hair è venduta a 170 euro. Ci sono anche dei Ken vintage prezzati 1.500 euro, con il Super Sport Ken del 1982 che vale sui 250 euro.

Lettura consigliata

Potrebbero valere una fortuna questi dischi e vinili di cantanti famosissimi che molti hanno in casa senza sapere di custodire un tesoro