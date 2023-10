Tante posizioni aperte per questo lavoro sicuro che ti permette di viaggiare sempre. Candidarsi per un giovane è molto facile in questa importante azienda

In un mondo del lavoro dove è sempre più difficile riuscire a trovare un’occupazione, ogni tanto ci sono degli spiragli di luce. Ad esempio, c’è un’azienda molto importante che è alla ricerca di personale da inserire. Candidarsi è molto facile ed è un lavoro che ti permette di viaggiare sempre. Ecco qual è.

Trovare lavoro, al giorno d’oggi, non è certamente facile per nessuno. Si fa fatica perché la crisi porta molte aziende, addirittura, a ridurre gli organici. Magari, prepensionando, con gli stati di crisi, molti dei suoi lavoratori, senza sostituirli.

Insomma, per un giovane, le prospettive sembrano ridursi a vista d’occhio. Il che non vuol dire che bisogna disperare. Certo, c’è un lavoro dove si possono guadagnare anche 5mila euro e dal quale non ti licenziamo mai. Non tutti, però, sono in grado di farlo. E c’è un trucco per vedere aumentare le possibilità di essere assunto in un’azienda. Non tutti lo conoscono, ma noi di Proiezioni di Borsa ve lo avevamo svelato ed è quello di consultare, di ogni azienda, la pagina Lavora con Noi.

Tante posizioni aperte per questo lavoro sicuro dove sei sempre in viaggio. Ecco come fare per candidarsi

Ad esempio, anche questa importante azienda ha, nel suo sito, la sezione Lavora con Noi dove trovare le posizioni aperte. Che sono tante e molto appetibili perché è un lavoro sicuro, dal quale non si viene licenziati per la crisi.

L’azienda in questione è l’ATM di Milano, l’Azienda Trasporti Milanesi, che sta cercando diverso personale. Tra i quali, dei conducenti da formare. Se andate nell’apposita pagina, troverete una sezione che si chiama Conducenti del Futuro – Patente D e CQC persone finanziate da Atm.

Entrare in questa azienda potrebbe aprire le porte a tanti giovani che sognano un posto sicuro

Ovvero, si diventa conducenti di linea e macchinisti. Per farlo, bisogna conseguire, entro 12 mesi dal superamento dell’iter di selezione aziendale, la Patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) Persone. Senza di quelle, non si può essere assunti.

Fondamentale è anche l’idoneità fisica e psico-attitudinale. Se vi preoccupate di dover spendere i soldi per partecipare al corso e conseguire la patente, sbagliate. Atm, infatti, si farà carico degli oneri per chi userà autoscuole convenzionate. Chi sceglierà altre autoscuole, avrà un rimborso del 50% fino a 1.500 euro. Per candidarsi, andate al sito, nella sezione “Lavora con Noi”.