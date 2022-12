Sul Bonus energia quarto trimestre arrivano novità a raffica, nuove scadenze e modello aggiornato

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato un nuovo provvedimento. Quello sul credito d’imposta che è legato all’acquisto di prodotti energetici. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Dai termini di scadenza per la compensazione alla possibilità di cedere il credito a terzi.

Sul credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici arrivano aggiornamenti ufficiali. Ovverosia direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate che, al riguardo, ha infatti alzato il velo, prima di tutto, sulla versione aggiornata del modello.

Quello che, nello specifico, permette di inviare le comunicazioni sulla cessione degli ulteriori crediti d’imposta. E questo in alternativa alla compensazione. Inoltre, proprio sull’utilizzo in compensazione ci sono delle nuove scadenze. Per il Bonus energia relativo al quarto trimestre del 2022.

Sul Bonus energia quarto trimestre arriva un nuovo provvedimento. Firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate

Questo, infatti, potrà essere portato in compensazione entro e non oltre la data del 31 marzo del 2023. Con la scadenza che, nella fattispecie, riguarda gli esercenti delle attività agricole e della pesca.

Per tutte le altre imprese, invece, sul Bonus energia per il corrente trimestre la compensazione sarà possibile entro e non oltre la data del 30 giugno del 2023. E questo in accordo con tutte le novità sul credito di imposta che sono contenute nel provvedimento del 6 dicembre 2022 firmato dal direttore dell’Agenzia Entrate.

Chi può fruire del credito d’imposta per i prodotti energetici. Ed in che percentuale

Nel dettaglio, il credito d’imposta è al 20% della spesa per i carburanti sostenuta per i settori dell’agricoltura e della pesca per il quarto trimestre del 2022. Mentre il Bonus è relativo al mese di ottobre e di novembre del 2022 per le imprese energivore al 40%, per le imprese a forte consumo di gas naturale, sempre al 40%. Nonché per le imprese non energivore al 30%, ed al 40% per le imprese che sono diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

Attenzione alle scadenze, quelle per la compensazione sono diverse rispetto alla cessione dei crediti

Per chi alla compensazione preferisce e quindi opta per la cessione a terzi del credito di imposta, massima attenzione. Perché occorrerà inviare, per il Bonus acquisto prodotti energetici nel quarto trimestre del 2022, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 22 marzo del 2023 per il settore dell’agricoltura e della pesca. Ed entro e non oltre il 21 giugno del 2023 per le altre imprese. Con la comunicazione da inviare al Fisco in modalità telematica con il nuovo modello aggiornato al 6 dicembre 2022.